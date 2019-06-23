Требования митингующих и причины Возглавивший МВД в 2017 году Георгий Гахария считается участниками ответственным за чрезмерные действия полиции при разгоне первого митинга — тогда специальные силы полиции применили резиновые пули и слезоточивый газ. Минздрав страны сообщил о 240 пострадавших, до сих пор в больницах остаются 28 человек, двое лишились глаз. Поводом для волнений стали вошедшие уже в обиход митингующих «случай товарища Гаврилова» и события последовавшей за ним «гавриловской ночи». 20 июня депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, как председатель Межпарламентской ассамблеи православия, заседание которой проводилось в здании парламента в Тбилиси, занял кресло председателя парламента и стал вести заседание на русском языке. Днем этим возмутились депутаты партий, входивших в правящее с 2012 года «Единое национальное движение», а вечером несколько тысяч человек вышли на митинг к парламенту. Ночью митинг был жестко разогнан полицией с применением спецсредств. Все последующие акции проходят мирно.

Хотя политики на митинге не выступают, они присутствуют на площади у парламента. В субботу комментарии СМИ о необходимости отставки главы МВД давал бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава из «Европейской Грузии».

«Реваншистские силы использовали ситуацию в свою пользу, однако нельзя сказать, что этот протест — результат исключительно их мобилизации. У грузинской общественности совершенно однозначное отношение к оккупации России, где этот термин многим непонятен. Однако иначе назвать то, что произошло после войны в августе 2008 года, нельзя», — заявил РБК Звиад Квачантирадзе, депутат парламента и один из основателей «Грузинской мечты», перешедший в оппозицию. Он и его соратники 20 июня в парламенте не были, у них проходил съезд новой партии «За справедливость».

«Совершенно возмутительно, что в кресле спикера оказался представитель страны, контролирующей пятую часть [нашей] территории», — говорил на митинге собеседник РБК по имени Давид. Признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии грузинские власти не признают, а размещенные там российские военные базы называют одним из признаков оккупации.

Как могут развиваться события

Власти пойдут на уступки митингующим

Пока единственным человеком, взявшим ответственность за произошедшее в парламенте, стал его председатель Ираклий Кобахидзе — он подал в отставку 21 июня без объяснения причин. Он известен своим вниманием к мельчайшим деталям, без его ведома в парламенте ничего не происходило, рассказывает депутат Квачантирадзе. Однако если бы он ушел с поста в тот же день, ситуация бы разрядилась, все, что случилось потом, на его совести, уверен парламентарий. Министр Гахария 20 июня говорил, что готов уйти в отставку, если это будет необходимо.

Многое зависит от количества протестующих, власть находится перед дилеммой: уступки могут быть восприняты как слабость, а их отсутствие — подогреть протест, обращает внимание председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия. «Иванишвили стоит перед сложным выбором — общественный протест вряд ли стихнет, ведь протестующие добились выполнения первого требования и будут требовать исполнения других. Вряд ли Иванишвили легко уступит Гахарию, так как он считается одним из самых успешных и самых верных ему министров», — говорит депутат.

Гахария — наиболее эффективная фигура в правительстве, несколько раз он выводил власть из кризиса, в том числе во время гражданских протестов против рейдов полиции в ночных клубах и по делу Саралидзе в прошлом году, отмечает эксперт Гия Хухашвили. Во время первых он вышел к протестующим и извинился перед ними, после чего акции прекратились. По делу Зазы Саралидзе, сын которого был убит в драке в Тбилиси, Гахария во время массовых акций инициировал новое расследование, после чего массовость акций пошла на убыль, а сам Саралидзе назвал его результаты восстановлением справедливости.

Георгий Гахария (Фото: Gov.ge)

Возможен вариант, при котором Гахария не уйдет в отставку, но тогда ему надо будет убедить общественность, что он не отдавал приказ о жестких действиях в четверг. Чтобы это сработало, нужно выполнить другие требования — по избирательной системе — и как можно быстрее решить вопрос с задержанными, говорит Гия Хухашвили.

В дальнейшем Иванишвили может пойти на проведение досрочных выборов, рассчитывая на них получить хороший результат, так как предыдущие выборы президента его кандидат Саломе Зурабишвили выиграла. Возможно и формирование новой коалиции в парламенте с участием всех оппозиционных сил, но это самый маловероятный сценарий, говорит Квачантирадзе. Такой вариант, как в Молдавии, где сплотились непримиримые ранее социалисты и проевропейский блок, в Грузии сейчас невозможен, отмечает Гия Хухашвили.

Власти сейчас не пойдут на уступки, но протест сойдет на нет

Немедленных изменений и уступок ожидать не стоит, говорят опрошенные РБК эксперты. Нынешний протест многослойный: начался с инцидента с Гавриловым и российско-грузинских отношений, потом добавился второй слой — недовольство полицией, присутствуют и политические требования, отмечает политолог Рамаз Сакварелидзе. Протестные настроения из-за потери территорий никогда не исчезнут, но из активной фазы могут уйти, объясняет он. Недовольство полицией могут снять результаты запущенного в ведомстве внутреннего расследования, а изменение выборной системы на руку «Грузинской мечте», оно и так намечено на 2024 год (согласно Конституции), так что нельзя исключать, что правящая партия может согласиться с этим. Погодный фактор также не стоит сбрасывать со счетов, в Тбилиси плюс тридцать пять градусов, протесты проходят только по вечерам, так что, замечает Сакварелидзе, есть основания для их естественного затухания.

«Если этот протест и затухнет, проблемы не уйдут — мы сейчас живем в эпоху перманентных локальных кризисов. Политическая элита не играет роль первой скрипки, молодежь устала, это опасно для власти. Если против ЕНД у власти есть контраргументы, то против молодежи у них нет никаких аргументов», — говорит Хухашвили.

Молодежь разочарована положением дел в стране, признает депутат Квачантирадзе. «Самая главная — проблема неправильного управления, которое оппоненты-реваншисты называют неформальным, хотя после того, как Иванишвили занял пост председателя правящей партии «Грузинская мечта», это не совсем верная формулировка. Тем не менее он остается человеком, не ответственным напрямую за работу государственных органов, но без вмешательства которого ни один государственный орган не работает», — описывает ситуацию один из основателей «Грузинской мечты». Ситуация сложная, а следующий год — год парламентских выборов, признает собеседник, близкий к правительству Грузии.