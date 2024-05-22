Франция испытала обновленную ядерную ракету ASMPA

Франция провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая может нести ядерную боевую часть. Об этом сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню.

«Истребитель Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», — написал Лекорню на своей странице в соцсети Х. Он отметил, что испытание прошло в рамках военных учений Durandal.

ASMP (Air-sol moyenne portée) — ракета средней дальности класса «воздух — земля», разработанная французской государственной аэрокосмической корпорацией Aérospatiale.

Ракета поступила на вооружение во Франции в 1986 году. После этого ракеты неоднократно модернизировали. Дальность полета версии ASMPA составляет около 500 км.

К 2035 году власти Франции намерены заменить ракеты ASMP на ядерные ракеты класса «воздух — земля» четвертого поколения ASN4G. Ожидается, что их дальность действия будет превышать 1 тыс. км.