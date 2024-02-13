В Берлине призвали ЕС перестать полагаться на ядерное оружие США
Вице-президент Европарламента (ЕП) Катарина Барли, которая считается главным кандидатом от СДПГ (партия канцлера Олафа Шольца) на выборы в ЕП 2024 года, отвечая на вопрос о создании ядерного арсенала ЕС, предупредила, что рассчитывать на американское ядерное оружие уже не получится.
«Ввиду недавних заявлений Дональда Трампа, вы больше не можете полагаться на него (американское ядерное оружие. — РБК)», — заявила политик в интервью Tagesspiegel.
Это произошло после того, как один из основных претендентов на пост президента США Дональд Трамп поделился содержанием встречи с лидерами НАТО во время своего первого президентского срока. Политик рассказал, что президент «одной из больших стран» спросил его, получит ли защиту от нападения России та страна, которая не выполнила план альянса по тратам на оборону. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят», — сказал Трамп.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли ЕС собственное ядерное оружие, Катарина Барли заявила, что «на пути формирования европейской армии это может стать темой для обсуждения». В то же время немецкий политик заявила, что в интересах американцев по-прежнему обеспечить ядерное сдерживание для Европы.
В бундестаге слова Барли вызвали острую критику. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сочла, что общая скоординированная оборонная политика важнее для ЕС, чем ядерное оружие. «Сам ЕС не нуждается в собственном ядерном оружии — у него даже нет собственных вооруженных сил», — заявила политик SPIEGEL.
Зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге, спикер по вопросам обороны Йохан Вадефуль заявил, что в этой международной кризисной ситуации нужны рациональные решения, а не алармизм. «Это позиция федерального правительства и СДПГ? Как это будет реализовано с учетом международных правовых обязательств Германии? Согласна ли с этим Франция, у которой уже есть ядерное оружие?» — отметил политик. По его славам, американские сдерживающие системы вряд ли можно заменить сопоставимым арсеналом ЕС.
Депутат бундестага от СДПГ Ральф Штегнер заявил, что ядерное вооружение — «огнеопасно и безответственно».
Американское ядерное оружие находится в Европе с середины 1950-х годов: в 1954-м США разместили его в Великобритании, а затем в Германии, Италии, Турции, Нидерландах, Греции и Бельгии. В начале 2000-х США вывели из Европы часть своих арсеналов: в 2001 году — из Греции, в 2005-м — с авиабазы Рамштайн в Германии, в 2008-м — из Великобритании.
Американское расширенное ядерное сдерживание — это гарантии, предоставленные Соединенными Штатами своим союзникам и партнерам в Европе и Азии, о защите последних от атаки с использованием ядерных или обычных вооружений с применением Вашингтоном национальных средств ядерного сдерживания.
У Великобритании и Франции также есть собственное ядерное оружие.
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