Додик пригрозил вывести Республику Сербскую из Боснии и Герцеговины

Лидер Республики Сербской Милорад Додик пригрозил независимостью страны от Боснии и Герцеговины. Ранее в Сараево блокировали исполнение закона о недвижимости Баня-Луки, которая теперь может потерять его

Милорад Додик (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Президент Республики Сербской Милорад Додик пригрозил принять решение о независимости от Боснии и Герцеговины в случае отчуждения имущества центральными властями в Сараево при поддержке международных сил. Об этом он сообщил в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана на бизнес-форум в Баня-Луку (де-факто столица Республики Сербской), передает боснийская телесеть BHRT.

«Я хочу сказать это перед вами, потому что вы должны знать, что они хотят похитить нашу собственность. Это единственная мера, в которой мы можем сохранить нашу субъектность. Любое решение по имуществу для нас неприемлемо, потому что этот вопрос решен», — сказал Додик после встречи с Орбаном. Премьер Венгрии заявил, что все Балканское пространство должно быть интегрировано в Евросоюз, а Брюссель должен сосредоточить свое финансовое и политическое внимание именно на этой части Европы, а не на Украине.

По словам Додика, Европа может помочь официальным лицам в Республике Босния и Герцеговина договориться на местном уровне, но при этом Республика Сербская хочет сохранить автономию и не будет двигаться к членству в ЕС, если она потеряет ее.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что готовы достигнуть договоренности между бошняками (мусульманами-боснийцами), сербами и хорватами, а потом международные центры, такие как администрация США, срывают их за 24 часа, и мы снова в проблемах», — отметил Додик.

Государство Босния и Герцеговина состоит из двух основных частей: Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория Республики Сербской разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который является самоуправляемым и считается одновременно частью Республики и Федерации. Три образования были сформированы в результате подписания в 1995 году Дейтонских соглашений. Оно положило конец гражданской войне, которая началась после выхода Республики Босния и Герцеговина из состава Югославии в 1992 году.

В марте 2023 года Конституционный суд Боснии и Герцеговины блокировал исполнение закона о недвижимом имуществе Республики Сербской. То есть имущество, которым распоряжается Баня-Лука, может быть передано в ведение центральных властей.

В августе прокуратура выдвинула обвинения против Додика за невыполнение решений Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта (Россия, Китай и Республика Сербская не признают его). Согласно федеральному законодательству страны, за неисполнение решений такого представителя грозит наказание в виде лишения свободы от 1,5 до 5 лет. Лидер Республики Сербской при этом находится под американскими санкциями с 2017 года.