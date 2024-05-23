Мэр Воронежа объявил об отставке
Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что решил уйти с должности, которую занимал с апреля 2018 года. Он сказал, что после отпуска выйдет на новую работу, но не уточнил, на какую.
«Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут. Команде администрации желаю успешно завершить те масштабные проекты, которым уже удалось дать старт, и начать новые, направленные на повышение качества жизни людей», — сказал Кстенин.
Материал дополняется.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования