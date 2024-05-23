Мэр Воронежа объявил об отставке

Вадим Кстенин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что решил уйти с должности, которую занимал с апреля 2018 года. Он сказал, что после отпуска выйдет на новую работу, но не уточнил, на какую.

«Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут. Команде администрации желаю успешно завершить те масштабные проекты, которым уже удалось дать старт, и начать новые, направленные на повышение качества жизни людей», — сказал Кстенин.

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