Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии

Павел Муравейко (Фото: bsu.by)

Новым начальником белорусского Генштаба стал Павел Муравейко, который до этого был первым заместителем госсекретаря Совета безопасности страны, сообщила БелТА. Муравейко — генерал-майор.

С 2021 года эту должность занимал Виктор Гулевич. 10 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил его в запас, причиной был назван возраст. Гулевичу 54 года.

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