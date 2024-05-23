Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии
Новым начальником белорусского Генштаба стал Павел Муравейко, который до этого был первым заместителем госсекретаря Совета безопасности страны, сообщила БелТА. Муравейко — генерал-майор.
С 2021 года эту должность занимал Виктор Гулевич. 10 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил его в запас, причиной был назван возраст. Гулевичу 54 года.
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