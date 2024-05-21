В Екатеринбурге задержали главного борца с коррупцией в регионе

Также задержан глава областного УФНС Сергей Логинов. У них прошли обыски. Они могут быть связаны с с делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой, обвиняемой в мошенничестве

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Екатеринбурге задержали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова и главу областного УФНС Сергея Логинова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. О задержании Дьяков также пишет URA.RU со ссылкой на два источника в силовых структурах.

«На рабочем месте и в его квартире проходили обыски», — рассказал собеседник URA.RU.

По информации издания, силовики провели обыски у Дьякова, Логинова и еще у одного сотрудника полиции с «майорскими погонами». Обыски могут быть связаны с делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии Чернецкой, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом также пишет E1.ru. Она находится под арестом. По версии следствия, Чернецкая, директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья») предоставили в налоговую ложные декларации и получили вычеты от 500 млн до 1 млрд руб. По этому делу проходили обыски в бизнес-центре Clever Park.

РБК обратился за комментарием в СК Свердловской области, МВД Свердловской области.

Дьяков возглавил УЭБиПК в январе этого года. Перед этим полгода он исполнял обязанности начальника. Логинов с 2011 года занимает должность. Страница с информацией о руководителе УФМС по Свердловской области Логинове на сайте ведомства на данный момент удалена.