Иран и Турция поспорили о работе «Байрактара» при поиске тела Раиси

В ответ на сообщения Анкары о высочайшей эффективности нового турецкого дрона в поисковой операции в Тегеране заявили, что Турция представила неверные координаты места крушения вертолета Раиси

Фото: WANA / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана преуменьшил роль турецкого дрона в обнаружении места крушения вертолета с президентом Эбрахимом Раиси и заявил об эффективности собственных беспилотных систем, передает Reuters.

Поводом для комментариев с иранской стороны стала серия статей, вышедшая на крупнейшем турецком госагентстве Anadolu в последние дни. К примеру, 20 мая издание сообщило, что новейший ударный беспилотник Bayraktar Akıncı по просьбе Тегерана менее чем за два часа работы в сложных метеоусловиях обнаружил упавший вертолет. Затем значимость вклада турецкого аппарата подчеркнул глава производителя, компании Baykar, Сельчук Байрактар. По его словам, эта спасательная операция «оставит след во всем мире» из-за эффективности Akıncı. Впоследствии на Anadolu вышла аналитическая статья, где утверждалось, что Иран не обладает беспилотниками, способными выполнить подобную поисково-спасательную миссию.

Иранская армия не согласилась с этой оценкой. «Несмотря на то что Турция направила беспилотник, оснащенный приборами ночного видения и тепловизионными камерами, беспилотник не смог точно определить местоположение места крушения из-за отсутствия оборудования обнаружения и контрольных точек под облаками», — говорилось в заявлении Генштаба Ирана.

Иран и Турция обладают большим арсеналом беспилотников и занимаются демонстрацией эффективности своих разработок на экспортных рынках. Западные страны обвиняют Тегеран в поставках БПЛА российской армии для конфликта на Украине, Москва отрицала эти сведения.

Как настаивают Вооруженные силы Ирана, собственные беспилотники не были оперативно развернуты на месте крушения вертолета, поскольку находились в северной части Индийского океана. Официальная версия Тегерана гласит, что место падения в конечном счете было обнаружено иранскими наземными спасателями и беспилотниками, отозванными из Индийского океана.

По данным иранского агентства IRNA, переданные Турцией координаты нахождения вертолета отклонялись от действительного места на 7 км. «Турецкий беспилотник обнаружил черное пятно, но, когда прибыли наши силы, стало ясно, что он обнаружил не вертолет», — утверждал в беседе с Tasnim командующий Корпусом стражей исламской революции провинции Восточный Азербайджан Сардар Асгар Аббасколизаде.

Вертолет иранского президента Bell 212 потерпел крушение в лесной холмистой зоне на севере Ирана, в провинции Восточный Азербайджан 19 мая во второй половине дня. В то время в регионе стоял туман, поисковую операцию осложняли также дождливая погода и темнота. Нашли вертолет только утром 20 мая.

Вместе с иранским президентом на борту находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа. Все они — в общей сложности восемь человек — погибли.

В Иране вся полнота власти принадлежит духовному лидеру аятолле Али Хаменеи, а Раиси был по сути вторым лицом в исламской республике. Новые выборы президента исламской республики назначены на 28 июня.