ФСБ предложила разрешить ей проводить обыски без решения суда

Согласно проекту ФСБ, в случаях, «которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к преступлению» или при угрозе безопасности страны силовики смогут проводить обыски без решения суда; суд об этом нужно уведомить в течение суток

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

ФСБ подготовила инструкцию, которая позволит силовикам проводить обыски домов, квартир и транспортных средств без решения суда. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, внимание на него обратила «Парламентская газета». Обсуждение проекта продлится до конца мая.

Согласно документу, разрешение суда на обыски не понадобится в случаях, «которые не терпят отлагательства и могут привести

‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления», а также при наличии данных о событиях и действиях, «создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности» России. ФСБ должна будет уведомить суд об обысках в течение 24 часов.

При этом силовикам понадобится постановление от одного из руководителей органа безопасности — первого заместителя директора ФСБ, руководителя департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности.

В остальных случаях обыски, или «обследование, которое ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища», проводятся только на основании судебного решения и при наличии данных о признаках преступления, о лицах, которые могли их совершить и о событиях, угрожающих безопасности страны.

Согласно новой инструкции, силовики смогут изымать подозрительные документы и материалы, а также предметы, на хранение которых нет разрешения, например, неучтенное и незарегистрированное оружие — даже если оно не имеет отношения к делу, по которому идет обыск, отмечает «Парламентская газета».

В документе говорится также, что силовики могут записывать обыски на камеру и задействовать не менее двух понятых. Привлекать их не надо, если обыски идут «в труднодоступной местности и (или) при отсутствии надлежащих средств сообщения», или могут угрожать здоровью и жизни людей.

В ноябре 2022 года Верховный суд разрешил требовать компенсацию морального вреда людям, в отношении которых проводился незаконный обыск в жилище. Компенсация положена за незаконные осуждение, меру пресечения, привлечение к уголовной и административной ответственности; при этом оправдательного приговора ждать необязательно, достаточно переквалификации на менее тяжкое обвинение или отмены меры пресечения.