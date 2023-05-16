Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 15 мая, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 15 мая, 17:02
В Киеве прогремели взрывы и сработала ПВО Политика, 03:07
Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 02:59
В Совфеде предложили ввести уровень локализации деталей для машин такси Общество, 02:48
Рогов сообщил об ударе российских сил по позиции ВСУ в Орехове Политика, 02:16
ФСБ предложила разрешить ей проводить обыски без решения суда Политика, 02:13
Россия увеличила вложения в госбумаги США в марте до $77 млн Экономика, 01:53
Маска вызвали в суд по делу о связи JPMorgan с Эпштейном Бизнес, 01:22
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Трамп остался доволен выводами прокурора о проверке его связей с Москвой Политика, 01:15
В аэропортах Польши второй раз за три дня заметили неопознанные дроны Политика, 00:55
Politico сообщило об исчерпании пакета помощи США Киеву на $48 млрд Политика, 00:31
МИД счел, что Макрон фразой о поражении выдает желаемое за действительное Политика, 00:11
Названы мегаполисы, где за год сильнее всего подорожали новостройки Недвижимость, 00:02
Макрон исключил поставки Киеву способного достичь России оружия Политика, 00:00
Участники рынка предупредили о проблемах в работе такси после 1 сентября Технологии и медиа, 00:00
Политика ,  
0 

ФСБ предложила разрешить ей проводить обыски без решения суда

ФСБ предложила разрешить силовикам проводить обыски в домах и квартирах без решения суда
Согласно проекту ФСБ, в случаях, «которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к преступлению» или при угрозе безопасности страны силовики смогут проводить обыски без решения суда; суд об этом нужно уведомить в течение суток
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

ФСБ подготовила инструкцию, которая позволит силовикам проводить обыски домов, квартир и транспортных средств без решения суда. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, внимание на него обратила «Парламентская газета». Обсуждение проекта продлится до конца мая.

Согласно документу, разрешение суда на обыски не понадобится в случаях, «которые не терпят отлагательства и могут привести
‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления», а также при наличии данных о событиях и действиях, «создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности» России. ФСБ должна будет уведомить суд об обысках в течение 24 часов.

При этом силовикам понадобится постановление от одного из руководителей органа безопасности — первого заместителя директора ФСБ, руководителя департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности.

В остальных случаях обыски, или «обследование, которое ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища», проводятся только на основании судебного решения и при наличии данных о признаках преступления, о лицах, которые могли их совершить и о событиях, угрожающих безопасности страны.

Согласно новой инструкции, силовики смогут изымать подозрительные документы и материалы, а также предметы, на хранение которых нет разрешения, например, неучтенное и незарегистрированное оружие — даже если оно не имеет отношения к делу, по которому идет обыск, отмечает «Парламентская газета».

В документе говорится также, что силовики могут записывать обыски на камеру и задействовать не менее двух понятых. Привлекать их не надо, если обыски идут «в труднодоступной местности и (или) при отсутствии надлежащих средств сообщения», или могут угрожать здоровью и жизни людей.

Читайте на РБК Pro
Как удержать ценных сотрудников — опыт Netflix, Airbnb, РЖД, S7 Airlines
Почему компании в России любят навязчивый сервис и что с этим делать
Власти России привлекают физлиц к инвестированию в IT. Что это даст
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку

В ноябре 2022 года Верховный суд разрешил требовать компенсацию морального вреда людям, в отношении которых проводился незаконный обыск в жилище. Компенсация положена за незаконные осуждение, меру пресечения, привлечение к уголовной и административной ответственности; при этом оправдательного приговора ждать необязательно, достаточно переквалификации на менее тяжкое обвинение или отмены меры пресечения.

Теги
ФСБ обыски суд
Материалы по теме
ФБР провело обыски в квартире бизнесменов-россиян в башне Трампа в Майами
Политика
СК провел обыски у блогера Саши Митрошиной по делу о неуплате налогов
Общество
ФСБ провела обыски в Росавиации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter