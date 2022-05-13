«Крымскую правозащитную группу» внесли в реестр нежелательных организаций

Украинская организация заявляет, что она занимается «мониторингом и документированием нарушений прав человека и военных преступлений в Крыму». Ранее Генпрокуратура признала ее нежелательной в России

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство юстиции России включило в реестр нежелательных организаций украинскую «Крымскую правозащитную группу».

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя генерального прокурора от 4 мая 2022 года», — говорится в сообщении министерства.

На сайте «Крымской правозащитной группы» говорится, что она занимается «мониторингом и документированием нарушений прав человека и военных преступлений в Крыму».

В реестр неправительственную группу внесли также под названиями на украинском и английском языках: «Громадьска органиiзацiя «Кримська правозахисна группа» и Crimean Human Right.

О том, что организацию признали нежелательной в России, стало известно 6 мая. В Генпрокуратуре сочли, что организация представляет «угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

Помимо «Крымской правозащитной группы» в списке иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными, значатся 54 структуры.

Читайте на РБК Pro Pro «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора Статьи Pro Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Статьи Pro «ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети «ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети Статьи Pro Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Статьи Pro Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Статьи Pro Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Статьи Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro Как правильно оформить сотрудника на удаленке Как правильно оформить сотрудника на удаленке Инструкции

В начале апреля комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне предложила признать нежелательными 14 зарубежных неправительственных организаций. Среди них — Королевский институт международных отношений Chatham House (Великобритания), Фонд им. Стефана Батория (Польша), Фонд им. Казимира Пулаского (Польша), Oak Foundation (офисы в США, Великобритании, Швейцарии, Дании и Индии), Фонд им. Генриха Белля (Германия), Dekabristen e.V. (Германия).

Глава комиссии Василий Пискарев утверждал, что они «работают в ущерб безопасности нашей страны: реализуют полномасштабные программы и проекты по дискредитации России на международной арене». Через несколько дней Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Chatham House: она, полагают в ведомстве, угрожает конституционному строю и безопасности страны.

Статус нежелательных организаций прописан в законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» 272-ФЗ 2012 года («Закон Димы Яковлева»). Под такими структурами понимаются иностранные или международные неправительственные организации, деятельность которых может представлять угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности страны.

В июне 2021 года в России был принят закон, запрещающий россиянам участвовать в работе нежелательных организаций по всему миру. В пояснительной записке к документу говорилось, что в ходе расследования вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны были выявлены случаи, когда россияне за рубежом посещали тренинги нежелательных в России НПО, в том числе по влиянию на избирательные кампании, по организации несанкционированных акций и по пропаганде наркотиков.

В том же месяце Госдума ужесточила уголовную ответственность за участие и руководство иностранной или международной неправительственной организацией, признанной в России нежелательной. Изменения были внесены в статью 284.1 Уголовного кодекса.

Российское законодательство предусматривает следующие меры наказания за нарушение закона о нежелательных организациях: за участие в работе таких организаций лица, которое ранее было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние либо имеет судимость за совершение такого преступления, — штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты за период от двух до трех лет либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет. Также закон предусматривает обязательные либо принудительные работы;

за финансирование таких организаций и сбор средств для них — обязательные работы на срок до 360 часов, либо принудительные работы на срок до четырех лет с ограничением свободы, либо лишение свободы на срок от одного года до пяти лет;

за организацию деятельности таких организаций в России — обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет;

человек может быть освобожден от ответственности, если добровольно прекратит участие в деятельности нежелательной НПО либо способствовал пресечению ее деятельности или раскрытию и расследованию преступления, говорится в документе.

До внесения изменений статья 284.1 предусматривала уголовную ответственность за руководство и участие в деятельности таких НПО только после совершения двух административных правонарушений в течение года.