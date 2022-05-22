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«РИА Новости» и ТАСС сообщили о ранении мэра Энергодара при взрыве

Взрыв прогремел в подъезде дома, когда из него выходил Андрей Шевчик, передали российские агентства
Андрей Шевчик
Андрей Шевчик (Фото: РИА Новости)

Глава городской администрации Энергодара в Запорожской области Украины Андрей Шевчик пострадал при взрыве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник ТАСС в местных правоохранительных органах уточнил, что, помимо мэра Энергодара, при взрыве были ранены два его охранника. Он сообщил, что взрыв произошел в подъезде дома, когда Шевчик выходил.

«Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — сказал источник ТАСС, добавив, что в адрес главы города от украинской стороны не раз поступали угрозы.

Последствия взрыва в подъезде дома в Энергодаре Последствия взрыва в подъезде дома в Энергодаре Последствия взрыва в подъезде дома в Энергодаре Последствия взрыва в подъезде дома в Энергодаре Последствия взрыва в подъезде дома в Энергодаре Последствия взрыва в подъезде дома в Энергодаре

Российские военные сообщили, что взяли Энергодар под контроль, 28 февраля. Тогда же сообщалось и о взятии Бердянска, а также территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Позднее российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, в результате чего Украину полностью отрезали от Азовского моря.

РБК направил запрос в Минобороны России и в администрацию Энергодара. 

Большинство мэров украинских городов, которые перешли под контроль российских войск, уехали либо были заменены на более пророссийски настроенных. В частности, отказался от сотрудничества с российскими военными мэр Энергодара Дмитрий Орлов. После этого в городе был создан «общественный совет самоорганизации города». Его возглавил депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Шевчик, одновременно работающий ведущим инженером на Запорожской АЭС.

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Минобороны сообщило об эвакуации жителей востока Украины под обстрелами
Политика

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью демилитаризацию и денацификацию страны.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, заявил, что Запорожская область Украины должна быть интегрирована в Россию и в перспективе «работать в дружной российской семье». Он добавил, что жители региона уже в мае получат зарплаты и пенсии в рублях.

По словам Хуснуллина, Запорожская АЭС в Энергодаре теперь будет работать на Россию, но готова поставлять Украине электроэнергию при условии, что за нее будут платить.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Запорожская область Украина Военная операция на Украине взрыв
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