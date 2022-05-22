«РИА Новости» и ТАСС сообщили о ранении мэра Энергодара при взрыве

Взрыв прогремел в подъезде дома, когда из него выходил Андрей Шевчик, передали российские агентства

Андрей Шевчик (Фото: РИА Новости)

Глава городской администрации Энергодара в Запорожской области Украины Андрей Шевчик пострадал при взрыве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник ТАСС в местных правоохранительных органах уточнил, что, помимо мэра Энергодара, при взрыве были ранены два его охранника. Он сообщил, что взрыв произошел в подъезде дома, когда Шевчик выходил.

«Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — сказал источник ТАСС, добавив, что в адрес главы города от украинской стороны не раз поступали угрозы.

Российские военные сообщили, что взяли Энергодар под контроль, 28 февраля. Тогда же сообщалось и о взятии Бердянска, а также территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Позднее российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, в результате чего Украину полностью отрезали от Азовского моря.

РБК направил запрос в Минобороны России и в администрацию Энергодара.

Большинство мэров украинских городов, которые перешли под контроль российских войск, уехали либо были заменены на более пророссийски настроенных. В частности, отказался от сотрудничества с российскими военными мэр Энергодара Дмитрий Орлов. После этого в городе был создан «общественный совет самоорганизации города». Его возглавил депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Шевчик, одновременно работающий ведущим инженером на Запорожской АЭС.

Читайте на РБК Pro Pro Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии Статьи Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Инструкции Pro Эти акции разорили инвесторов: топ-20 за 30 лет. В него не попал Enron Эти акции разорили инвесторов: топ-20 за 30 лет. В него не попал Enron Прогнозы Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Статьи Pro x The Economist Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности Статьи Pro Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации Статьи

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью демилитаризацию и денацификацию страны.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, заявил, что Запорожская область Украины должна быть интегрирована в Россию и в перспективе «работать в дружной российской семье». Он добавил, что жители региона уже в мае получат зарплаты и пенсии в рублях.

По словам Хуснуллина, Запорожская АЭС в Энергодаре теперь будет работать на Россию, но готова поставлять Украине электроэнергию при условии, что за нее будут платить.