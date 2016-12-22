Нуланд рассказала об идее ответить Путину на вмешательство тем же методом

Журналисты Yahoo и Mother Jones поговорили с бывшими сотрудниками Белого дома, для того чтобы рассказать историю о том, как Белый дом рассматривал различные варианты ответа на вмешательство России в американские выборы

Виктория Нуланд (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Ведущий журналист-расследователь Yahoo Майкл Исикоф и главный редактор журнала Mother Jones Дэвид Корн написали книгу о том, как в Белом доме собирались отвечать на предполагаемое вмешательство России в выборы президента в США. Журналисты поговорили в том числе с бывшими сотрудниками Белого дома. Книга «Русская рулетка: инсайдерская история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа» поступит в продажу в США 13 марта.

Предложения разрабатывались координатором Белого дома по кибербезопасности Майклом Дэниелом и экспертом по России в совете национальной безопасности Селестой Уолландер.

Одним из предложений была ответная кибератака Агентства национальной безопасности (АНБ), которая предполагала выведение из строя российских сайтов и хакеров Guccifer 2.0 и DCLeaks, которые были причастны к обнародованию личной переписки и документов, украденных у представителей Демократической партии. Также предлагался вариант DDOS-атаки на российские информационные сайты и кибератаки на российские разведывательные ведомства.

О подобных планах администрации экс-президента США Барака Обамы писала The Washington Post в 2017 году. По данным газеты, рассматривался вариант кибератаки на системную инфраструктуру России и публикации собранного ЦРУ компромата, «который мог смутить Владимира Путина».

Уолландер, пишут журналисты в своей книге, действительно предлагала обнародовать засекреченный компромат на Путина, она работала вместе с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд. «Уолландер предлагала организовать утечку отрывков засекреченных разведданных для того, чтобы раскрыть банковские счета дочери Путина в Латвии», — пишет Yahoo о книге журналистов. Также Уолландер и Нуланд предлагали передавать «российским сайтам слухи о деньгах Путина, подружках российских чиновников, коррупции в «Единой России». «Мы хотели поднять ставки тем методом, который признавал Путин», — сказала журналистам Нуланд.

Отвечать России на возможное вмешательство в Белом доме в итоге отказались. За этим решением стояли советники Обамы по внутренней безопасности Сюзан Райс и Лиза Монако, которые посчитали, что информация о подготовке ответа может просочиться в СМИ, что «загонит президента [Обаму] в рамки» и вынудит его действовать.

Управделами администрации Обамы Денис Макдонах объяснил журналистам Yahoo, что Обама также отказался от ответных действий, потому что он не хотел, чтобы эскалация конфликта помогла Дональду Трампу с продвижением тезиса о том, что выборы были сфальсифицированы. Он хотел защитить «целостность выборов», сказал Макдонах.