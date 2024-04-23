В Финляндии закроют музей Ленина, который проработал 78 лет

Yle: в Тампере закроют музей Ленина, который работал в Финляндии с 1946 года

Музей Ленина в городе Тампере закроется в ноябре. Он работал в стране 78 лет. На его месте в феврале 2025 года будет открыт новый музей, он будет посвящен истории отношений Финляндии и России

Фото: Виктор Дубиль / ТАСС

В городе Тампере осенью закроют музей Ленина, сообщил портал Yle. Директор музея Калле Каллио пояснил, что старое название больше не соответствует содержанию музея, вводит посетителей в заблуждение и вызывает недопонимание.

«История не закончилась после распада СССР, и мы не хотим оставаться заложниками прошлого», — заявил он. Экспозицию демонтируют 3 ноября.

Музей Ленина был открыт обществом «Финляндия — СССР» 20 января 1946 года в годовщину смерти лидера большевиков, он проработал в стране 78 лет. Учреждение располагается в тамперском Доме рабочих, где в 1905 году состоялась встреча Ленина и Иосифа Сталина.

Он стал первым музеем, посвященным лидеру большевиков, за пределами СССР. Yle пишет, что в советские годы музей служил площадкой для демонстрации восточной политики Финляндии, его посещали члены ЦК.

Учреждение работало при поддержке муниципалитета Тампере и Министерства образования и культуры страны. В 2014 году оно вошло в состав музея рабочего класса Werstas. В июне 2016 года музей Ленина полностью обновили. Название сохранилось, но экспозиция стала охватывать не только жизнь лидера большевиков, в нее также вошла история отношений Финляндии и России.

На месте музея Ленина в феврале 2025 года откроется новый музей Nootti, передает Yle. Экспозиция будет посвящена отношениям двух стран и их истории со времен революции в России и обретения Финляндией независимости в 1917 году до вступления республики в НАТО.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Правительство страны сообщало о решении подать заявку на присоединение к блоку в середине мая 2022 года. Против вступления в альянс вначале выступали Турция и Хорватия.

Yle передает, что создание нового музея призвано привлечь новую аудиторию, укрепить экспертную роль учреждения и расширить общественную деятельность музея.

По словам Каллио, решение о закрытии музея Ленина и основании Nootti было принято исключительно самим учреждением, а политики и спонсоры никак не повлияли на него.