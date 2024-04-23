В Литве не поддержали предложение лишать ВНЖ за поездки в Россию

Сейм Литвы не поддержал предложение лишать россиян и белорусов ВНЖ за поездки на родину раз в три месяца

Виды Вильнюса (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Сейм Литвы (парламент) не поддержал предложение лишать россиян и белорусов ВНЖ за поездки на родину раз в три месяца. Об этом сообщила радиостанция LRT по итогам заседания литовского парламента 23 апреля. За это предложение проголосовал 41 депутат, против — 37, 39 — воздержались. Таким образом, необходимое количество голосов для принятия инициативы не было набрано.

Не нашло поддержки у латвийских депутатов и предложение проголосовать за то, чтобы такие поездки были допустимы не чаще одного раза в год. 20 депутатов выступили за, 47 — против и 45 — воздержались.

«Мы опираемся на отчеты наших спецслужб. Еще в прошлом году в отчете подчеркивалось, что пересечение границы в таком количестве и в такое время иногда представляет реальную угрозу национальной безопасности Литвы и в то же время, возможно, способствует консолидации сетей спецслужб России и Белоруссии в Литве и за ее пределами», — заявил журналистам 23 апреля консерватор Аудронюс Ажубалис, выступавший за вторую инициативу.

По его словам, если ограничить количество раз, когда россияне и белорусы, живущие в Литве, смогут пересекать границы на родину, ситуация станет более прозрачной.

В проекте инициатив, по которым литовские депутаты голосовали 23 апреля, также предлагалось продлить на один год санкции против граждан России и Белоруссии, а также ужесточить проверку въезжающих в страну граждан этих стран.

Кроме того, рассматривалось предложение прекратить прием визовых заявлений граждан России и Белоруссии в визовых службах Литвы за рубежом — за исключением случаев, когда посредником выступает МИД.

В феврале правительство Литвы одобрило продление еще на год ограничений на въезд и пребывание в стране для граждан России и Белоруссии. Решения властей Литвы предусматривают выдачу виз гражданам России и Белоруссии в исключительных случаях, приостановку рассмотрения просьб о выдаче временных видов на жительство. Россиянам также запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента.

В январе страны Прибалтики договорились построить «линию обороны» вдоль своих границ с Россией, в которую войдут бетонные бункеры для защиты военных от артиллерийского огня и осколков снарядов.

Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас недавно предложил укрепить охрану границы с Россией, используя в том числе противотанковые ежи, «зубы дракона» и «испанских лошадей».