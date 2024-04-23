Gallup выявил рост неодобрения США по всему миру
Рейтинг неодобрения США в мире вырос до 36% в 2023 году, следует из исследования консалтинговой компании Gallup, результаты которого приводит Axios. Аналитики провели опрос более чем в 130 странах.
В прошлом году рейтинг составлял 33%. Но уровень одобрения остался стабильным — на уровне 41%.
По словам автора отчета Джули Рэй, относительно стабильные результаты свидетельствуют, что «мир коллективно затаил дыхание» в преддверии выборов президента США в ноябре.
Согласно исследованию, на Украине рейтинг одобрения США в прошлом году упал до 53% с 66% на фоне задержки с финансированием.
Также США теряют одобрение в Африке: его уровень составил 56%, Китай обогнал Соединенные Штаты на 2%. На этом континенте вырос уровень одобрения у России — до 42% (столько же было в 2021-м).
Как отметила Рэй, рейтинг одобрения администрации Джо Байдена упал по сравнению с 45% в первый год его президентства, и он ниже тех, что были при администрации Барака Обамы. Однако рейтинг Байдена выше, чем в президентство Дональда Трампа.
В марте Gallup на фоне расширения БРИКС опубликовала исследование, посвященное организации. Согласно нему, большая часть участников проведенного по всему миру опроса (32%) никогда не слышала о таком объединении. Еще 24% сообщили, что не испытывают позитивного или негативного отношения к БРИКС. 19% назвали свою позицию отрицательной, 17% — положительной.
На Западе было зафиксировано более негативное отношение к организации по сравнению с другими регионами. Самый высокий уровень негативного мнения выявили в Швеции (45%), на него повлияли конфликт на Украине и вступление страны в НАТО. Также отрицательное отношение продемонстрировали респонденты из Испании и США (по 30%).
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас