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Выборы президента США ,  
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Gallup выявил рост неодобрения США по всему миру

Аналитики Gallup: рост неодобрения США в мире вырос с 33 до 36% в прошлом году
Сюжет
Выборы президента США
По сравнению с 2022-м рейтинг неодобрения США в других странах вырос на 3% и составил 36%. Зато рейтинг одобрения остался стабильным — 41%. Аналитики Gallup объяснили, что так мир «затаил дыхание» перед выборами президента
Фото: Wathiq Khuzaie / Getty Images
Фото: Wathiq Khuzaie / Getty Images

Рейтинг неодобрения США в мире вырос до 36% в 2023 году, следует из исследования консалтинговой компании Gallup, результаты которого приводит Axios. Аналитики провели опрос более чем в 130 странах.

В прошлом году рейтинг составлял 33%. Но уровень одобрения остался стабильным — на уровне 41%.

По словам автора отчета Джули Рэй, относительно стабильные результаты свидетельствуют, что «мир коллективно затаил дыхание» в преддверии выборов президента США в ноябре.

Согласно исследованию, на Украине рейтинг одобрения США в прошлом году упал до 53% с 66% на фоне задержки с финансированием.

Также США теряют одобрение в Африке: его уровень составил 56%, Китай обогнал Соединенные Штаты на 2%. На этом континенте вырос уровень одобрения у России — до 42% (столько же было в 2021-м).

Как отметила Рэй, рейтинг одобрения администрации Джо Байдена упал по сравнению с 45% в первый год его президентства, и он ниже тех, что были при администрации Барака Обамы. Однако рейтинг Байдена выше, чем в президентство Дональда Трампа.

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Фото:Иван Антипенко / Reuters

В марте Gallup на фоне расширения БРИКС опубликовала исследование, посвященное организации. Согласно нему, большая часть участников проведенного по всему миру опроса (32%) никогда не слышала о таком объединении. Еще 24% сообщили, что не испытывают позитивного или негативного отношения к БРИКС. 19% назвали свою позицию отрицательной, 17% — положительной.

На Западе было зафиксировано более негативное отношение к организации по сравнению с другими регионами. Самый высокий уровень негативного мнения выявили в Швеции (45%), на него повлияли конфликт на Украине и вступление страны в НАТО. Также отрицательное отношение продемонстрировали респонденты из Испании и США (по 30%).

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Байден Джо

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45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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