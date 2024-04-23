Глава харьковской администрации заявил о перебоях с телесигналом
В результате удара по телебашне в Харькове и ближайших населенных пунктах пропал сигнал цифрового эфирного вещания. Об этом утром 23 апреля сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, на телебашне повреждены технические помещения, а специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования.
Синегубов также заявил, что у большинства жителей Харькова и близлежащих населенных пунктов есть спутниковое и кабельное телевидение, а также работает мобильная связь и интернет.
Ситуация с аварийным отключением стабилизирована, дополнил Синегубов. Жители Харькова и близлежащих населенных пунктов остаются без света в среднем не более четырех часов в сутки, подчеркнул глава администрации.
22 апреля в Харькове по телевизионной башне нанесли удар, после которого ее верхняя часть рухнула. Глава Запорожской области Владимир Сальдо подтвердил, что российские военные уничтожили телевышку в Харькове. «Пострадал только телемарафон и военные системы связи и РЭБ [радиоэлектронной борьбы]», — сообщил он в тот же день.
В начале марта 2022 года глава Харьковской областной администрации также заявлял о повреждении телебашни в Харькове, в результате которого телетрансляция была приостановлена. Регион временно остался без теле- и радиотрансляции, позже работа телевышки была восстановлена.
Минобороны России неоднократно указывало, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.
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