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Военная операция на Украине ,  
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Глава харьковской администрации заявил о перебоях с телесигналом

Глава харьковской администрации заявил о перебоях с телевещанием
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате удара по телебашне в Харькове и ближайших населенных пунктах пропал сигнал цифрового эфирного вещания. Российские власти заявляли, что «пострадал только телемарафон и военные системы связи и РЭБ»
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

В результате удара по телебашне в Харькове и ближайших населенных пунктах пропал сигнал цифрового эфирного вещания. Об этом утром 23 апреля сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, на телебашне повреждены технические помещения, а специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования.

Синегубов также заявил, что у большинства жителей Харькова и близлежащих населенных пунктов есть спутниковое и кабельное телевидение, а также работает мобильная связь и интернет.

Ситуация с аварийным отключением стабилизирована, дополнил Синегубов. Жители Харькова и близлежащих населенных пунктов остаются без света в среднем не более четырех часов в сутки, подчеркнул глава администрации.

Глава харьковской администрации заявил о перебоях с телесигналом
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22 апреля в Харькове по телевизионной башне нанесли удар, после которого ее верхняя часть рухнула. Глава Запорожской области Владимир Сальдо подтвердил, что российские военные уничтожили телевышку в Харькове. «Пострадал только телемарафон и военные системы связи и РЭБ [радиоэлектронной борьбы]», — сообщил он в тот же день.

В Харькове после удара обрушилась телебашня
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В начале марта 2022 года глава Харьковской областной администрации также заявлял о повреждении телебашни в Харькове, в результате которого телетрансляция была приостановлена. Регион временно остался без теле- и радиотрансляции, позже работа телевышки была восстановлена.

Минобороны России неоднократно указывало, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

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