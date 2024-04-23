 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

FT предупредила о последствиях закрытия лазейки в санкциях против России

FT: с июня будет действовать лицензирование услуг для «дочек» фирм ЕС в России
Сюжет
Война санкций
Ранее ЕС делал исключение для «дочек» европейских компаний в России: им можно было оказывать юридические и бухгалтерские услуги, несмотря на общий запрет. С 20 июня компаниям придется получать лицензии для этого
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новое ограничение на работу «дочек» европейских компаний в России со стороны ЕС, принятое для избежания обхода санкций, может вынудить бизнес действовать через свои филиалы или российские компании, пишет Financial Times (FT).

Речь идет о положении из 12-го пакета санкций ЕС, принятого в декабре 2023 года. Согласно нему, с 20 июня европейские компании должны будут подать заявку на получение лицензии от национальных властей для предоставления некоторых видов услуг своим дочерним компаниям в России. Речь идет о бухгалтерском учете, управленческом консалтинге и юридических консультациях — пока компании могут предоставлять их своим «дочкам» в России, но не другим фирмам. Представитель Еврокомиссии отмечал, что нововведение «закрывает лазейку, обнаруженную в системе исключений» из санкций.

В рамках шестого пакета санкций против России ЕС запретил предоставление (прямо или косвенно) российским компаниям и госорганам услуг бухгалтерского учета, аудита, бизнес-, налогового и управленческого консалтинга, а также пиар-услуг.

«Не было никаких оснований отказываться от этой льготы для европейских дочерних компаний. <...> Никто не хотел отдавать эти компании в руки российских консультантов», — сказал один из европейских руководителей, работающих в Москве.

Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций предупредила, что новая мера затруднит фармацевтическим компаниям предоставление лекарств пациентам.

G7 пообещала вводить санкции против России и тех, кто ей помогает
Политика
Главы МИД &laquo;Большой семерки&raquo;


Адвокат из юридической фирмы Skadden Михаэль Альбрехт фон Кольке считает, что таким образом ЕС «пытается понять, сколько организаций все еще действует в России». По его словам, некоторые компании работают над тем, чтобы получить лицензии, другие же могут перевести попадающие под ограничение функции в офисы за пределы ЕС.

Партнер юридической фирмы Covington & Burlington Дэвид Лорелло сказал, что вместо применения этих мер регуляторы могли бы сосредоточиться на противодействии приобретению Россией подсанкционных товаров и сокрытию подсанкционных активов.

Россия считает введенные против нее санкции незаконными и предупреждала, что они вредят тем, кто их вводит.
 

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз санкции против России
Материалы по теме
ЕС сообщил о трудностях с согласованием 14 пакета санкций против России
Политика
Кремль призвал не надеяться на осознание Западом бесполезности санкций
Политика
Европа криминализует обход санкций. Какие могут быть последствия
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 22 апр, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 22 апр, 16:37
Криптовалютные вымогатели: как они действуют и есть ли на них управа Pro, 10:06
ФСБ задержала в Луганске участника покушения на экс-полковника СБУ Политика, 09:57
WSJ узнала о планах США ввести санкции против банков Китая из-за России Политика, 09:55
Матвиенко объяснила, почему Украину нельзя признать страной-террористом Политика, 09:52
«Может стать историей роста». Стоит ли участвовать в IPO МТС-банка Pro, 09:38
Матвиенко заявила о заготовленном ответе на изъятие замороженных активов Политика, 09:38
Почему наличие спортивных площадок рядом с домом стало популярно РБК и ПИК, 09:34
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В число главных страхов россиян вошли теракты, аварии и нашествие мышей Общество, 09:31
В Тюменской области сообщили о повышении уровня рек Тобол и Ишим Общество, 09:20
Россиянам посоветовали судиться с Turkish Airlines из-за отказа в полете Общество, 09:16
Росреестр назвал лидера среди округов Москвы по сделкам с жильем Недвижимость, 09:15
В АТОР назвали страны, куда россияне могут поехать без загранпаспорта Общество, 09:13
Как торговаться за выходное пособие, если работодатель хочет вас уволить Pro, 09:08
Российский форвард «Каролины» сделал две передачи в матче плей-офф НХЛ Спорт, 09:07