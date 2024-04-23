FT предупредила о последствиях закрытия лазейки в санкциях против России

FT: с июня будет действовать лицензирование услуг для «дочек» фирм ЕС в России

Ранее ЕС делал исключение для «дочек» европейских компаний в России: им можно было оказывать юридические и бухгалтерские услуги, несмотря на общий запрет. С 20 июня компаниям придется получать лицензии для этого

Фото: Андрей Любимов / РБК

Новое ограничение на работу «дочек» европейских компаний в России со стороны ЕС, принятое для избежания обхода санкций, может вынудить бизнес действовать через свои филиалы или российские компании, пишет Financial Times (FT).

Речь идет о положении из 12-го пакета санкций ЕС, принятого в декабре 2023 года. Согласно нему, с 20 июня европейские компании должны будут подать заявку на получение лицензии от национальных властей для предоставления некоторых видов услуг своим дочерним компаниям в России. Речь идет о бухгалтерском учете, управленческом консалтинге и юридических консультациях — пока компании могут предоставлять их своим «дочкам» в России, но не другим фирмам. Представитель Еврокомиссии отмечал, что нововведение «закрывает лазейку, обнаруженную в системе исключений» из санкций.

В рамках шестого пакета санкций против России ЕС запретил предоставление (прямо или косвенно) российским компаниям и госорганам услуг бухгалтерского учета, аудита, бизнес-, налогового и управленческого консалтинга, а также пиар-услуг.

«Не было никаких оснований отказываться от этой льготы для европейских дочерних компаний. <...> Никто не хотел отдавать эти компании в руки российских консультантов», — сказал один из европейских руководителей, работающих в Москве.

Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций предупредила, что новая мера затруднит фармацевтическим компаниям предоставление лекарств пациентам.

Адвокат из юридической фирмы Skadden Михаэль Альбрехт фон Кольке считает, что таким образом ЕС «пытается понять, сколько организаций все еще действует в России». По его словам, некоторые компании работают над тем, чтобы получить лицензии, другие же могут перевести попадающие под ограничение функции в офисы за пределы ЕС.

Партнер юридической фирмы Covington & Burlington Дэвид Лорелло сказал, что вместо применения этих мер регуляторы могли бы сосредоточиться на противодействии приобретению Россией подсанкционных товаров и сокрытию подсанкционных активов.

Россия считает введенные против нее санкции незаконными и предупреждала, что они вредят тем, кто их вводит.

