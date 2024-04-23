 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Даванков обошел Путина по пожертвованиям граждан на выборную кампанию

Сюжет
Выборы президента России
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Больше всего во время кампании по выборам президента граждане жертвовали кандидату от «Новых людей» Владиславу Даванкову, менее всего — коммунисту Николаю Харитонову, показали итоговые финансовые отчеты кандидатов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Занявший третье место на выборах президента России Владислав Даванков получил от граждан на свою кампанию 21,5 млн руб. Частные средства составили 5,8% от его избирательного фонда общим объемом 369 млн руб. Даванков — лидер среди четырех участников выборов по объему полученных частных пожертвований. Это следует из итоговых финансовых отчетов кандидатов, публикацию которых ЦИК завершил 22 апреля.

От выдвинувших его «Новых людей» Даванков получил 199 млн руб., от юридических лиц в виде пожертвований — ₽128,5 млн. Еще ₽20 млн кандидат вложил из собственных средств.

На втором месте по объему пожертвований от физических лиц — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. На его счет от граждан поступило 9,7 млн руб. — это 4,5% от общих средств его фонда. Еще ₽200 млн перечислила выдвинувшая Слуцкого партия, ₽2,9 млн поступили от юрлиц и ₽2 млн — от самого кандидата. Общий объем избирательного фонда Слуцкого составил 214,6 млн.

Кремль рассказал об «определенных нюансах» в церемонии инаугурации Путина
Политика
Владимир Путин

На кампанию избранного президентом Владимира Путина (он участвовал в выборах как самовыдвиженец) россияне пожертвовали 5,2 млн руб. — это 1,1% от общего объема избирательного фонда в ₽477,2 млн. Пожертвования от юрлиц составили 472 млн руб, собственных средств Путин не вкладывал.

На выборах 2018 года граждане пожертвовали Путину на кампанию 7,5 млн руб. — 1,8% от общей суммы поступлений в фонд кандидата (407,5 млн руб.).

Наименьший избирательный фонд (170,7 млн руб.) был у кандидата от КПРФ Николая Харитонова. От граждан он получил 111,9 тыс. руб. (0,07% от всего фонда). В основном в кампании Харитонов использовал партийные средства, — 150,3 млн руб., от юрлиц поступило ₽20,2 млн, собственных средств кандидат не привлекал.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,2%. Итоговая явка составила 77,49%.

После оглашения итогов Путин выступил с обращением. Он назвал прошедшую кампанию «напряженной и крайне ответственной», а также отметил, что у каждого кандидата «был свой подход к решению конкретных проблем». Путин пообещал использовать все идеи, «которые нашли отклик у избирателей», а также все конструктивные предложения.

16 апреля председатель ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента России. Его инаугурация пройдет 7 мая.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
выборы президента России избирательная кампания Владимир Путин Владислав Даванков Николай Харитонов Леонид Слуцкий
Материалы по теме
Избирком проверит видео с женщиной на коленях у избирательной урны
Политика
В Кремле заявили, что не намерены оправдываться за итоги выборов
Политика
Вучич поздравил Путина и передал ему послание
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 22 апр, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 22 апр, 16:37
Украинцам призывного возраста запретили консульские услуги за рубежом Политика, 00:49
Глава молдавской оппозиционной партии заявила об угрозах от спецслужб Политика, 00:35
МИД Польши заявил, что решения о размещении ядерного оружия в стране нет Политика, 00:11
Пашинян заявил об отсутствии намерения начинать войну за Нагорный Карабах Политика, 00:05
«Барселона» заявила о намерении переиграть матч с «Реалом». Что случилось Спорт, 00:02
Даванков обошел Путина по пожертвованиям граждан на выборную кампанию Политика, 00:02
Эксперты предложили создать в России орган управления наукой, как в СССР Экономика, 00:02
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
«Интер» победил «Милан» и досрочно стал чемпионом Италии Спорт, 22 апр, 23:56
На Украине из-за дерусификации появятся города Ольвиополь, Самар и Гард Политика, 22 апр, 23:47
QIWI спрогнозировала размер убытка после продажи российских активов Бизнес, 22 апр, 23:38
В Абатском районе Тюменской области объявили экстренную эвакуацию Общество, 22 апр, 22:58
В Харькове возникли перебои с телесигналом Политика, 22 апр, 22:50
Гладков назвал число жертв обстрелов в Белгородской области Политика, 22 апр, 22:43
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе Политика, 22 апр, 22:25