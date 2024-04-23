Даванков обошел Путина по пожертвованиям граждан на выборную кампанию

Больше всего во время кампании по выборам президента граждане жертвовали кандидату от «Новых людей» Владиславу Даванкову, менее всего — коммунисту Николаю Харитонову, показали итоговые финансовые отчеты кандидатов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Занявший третье место на выборах президента России Владислав Даванков получил от граждан на свою кампанию 21,5 млн руб. Частные средства составили 5,8% от его избирательного фонда общим объемом 369 млн руб. Даванков — лидер среди четырех участников выборов по объему полученных частных пожертвований. Это следует из итоговых финансовых отчетов кандидатов, публикацию которых ЦИК завершил 22 апреля.

От выдвинувших его «Новых людей» Даванков получил 199 млн руб., от юридических лиц в виде пожертвований — ₽128,5 млн. Еще ₽20 млн кандидат вложил из собственных средств.

На втором месте по объему пожертвований от физических лиц — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. На его счет от граждан поступило 9,7 млн руб. — это 4,5% от общих средств его фонда. Еще ₽200 млн перечислила выдвинувшая Слуцкого партия, ₽2,9 млн поступили от юрлиц и ₽2 млн — от самого кандидата. Общий объем избирательного фонда Слуцкого составил 214,6 млн.

На кампанию избранного президентом Владимира Путина (он участвовал в выборах как самовыдвиженец) россияне пожертвовали 5,2 млн руб. — это 1,1% от общего объема избирательного фонда в ₽477,2 млн. Пожертвования от юрлиц составили 472 млн руб, собственных средств Путин не вкладывал.

На выборах 2018 года граждане пожертвовали Путину на кампанию 7,5 млн руб. — 1,8% от общей суммы поступлений в фонд кандидата (407,5 млн руб.).

Наименьший избирательный фонд (170,7 млн руб.) был у кандидата от КПРФ Николая Харитонова. От граждан он получил 111,9 тыс. руб. (0,07% от всего фонда). В основном в кампании Харитонов использовал партийные средства, — 150,3 млн руб., от юрлиц поступило ₽20,2 млн, собственных средств кандидат не привлекал.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,2%. Итоговая явка составила 77,49%.

После оглашения итогов Путин выступил с обращением. Он назвал прошедшую кампанию «напряженной и крайне ответственной», а также отметил, что у каждого кандидата «был свой подход к решению конкретных проблем». Путин пообещал использовать все идеи, «которые нашли отклик у избирателей», а также все конструктивные предложения.

16 апреля председатель ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента России. Его инаугурация пройдет 7 мая.