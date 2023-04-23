Пушилин оценил потери среди мирных жителей в ДНР с начала года
В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР с начала года погибли 100 мирных жителей, свыше 380 получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
«Только с начала этого года украинскими боевиками убиты 100 мирных жителей, 382 получили ранения», — написал он.
При этом Пушилин отметил, что ВСУ ведут обстрелы мирных кварталов из реактивных систем залпового огня, используя вооружение, переданное странами из блока НАТО.
Россия признала независимость республик Донбасса 21 февраля 2022 года. В тот день президент Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и два договора — о дружбе и взаимопомощи. Спустя несколько дней началась военная спецоперация России на Украине.
После начала спецоперации обстрелы жилых кварталов Донецка и других городов в ДНР участились, о жертвах и пострадавших неоднократно сообщали власти региона. В конце сентября 2022 года ДНР, а также ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России, а в регионах было введено военное положение.
21 апреля Пушилин заявил, что украинские военные попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях при поддержке артиллерии, однако российские войска отразили атаку. По его словам, ВСУ готовятся к контрнаступлению, но российские войска, в свою очередь, также подготовились к такому сценарию, «насколько это возможно».