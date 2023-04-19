Указ Пушилина: жителей ДНР не будут забирать в войска во время весеннего призыва в армию

Жителей ДНР не будут забирать в армию во время весеннего призыва

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании призывной комиссии республики, а также об учреждении призывных комиссий местных администраций. Эти органы должны будут «еженедельно проводить итоги работы по розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность», и заниматься другой деятельностью, связанной с призывом.

Документ вступил в силу 31 марта 2023 года. Пушилин поручил комиссиям предоставить ему информацию о проведении весеннего и осеннего призывов до 1 августа 2023 года и до 15 января 2024 года соответственно.

В телеграм-канале «ДНР. Принято!», где публикуются официальные документы региона, отмечается, что, «согласно указаниям вышестоящего командования», во время весеннего призыва в этом году жителей ДНР не будут отправлять в войска для прохождения военной службы, «учитывая обстановку на территории республики». «Граждане, получившие повестку и прошедшие медкомиссию, после постановки на воинский учет останутся дома», — объяснили в администрации главы ДНР.

1 апреля в России начался весенний призыв, который продлится до 15 июля. В Вооруженные силы РФ планируется набрать 147 тыс. человек.