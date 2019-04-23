Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 63,80 -0,02 EUR Бирж. 71,47 -0,36 Brent 74,28 +0,26% USD Нал. 64,25 63,39 EUR Нал. 72,15 71,22 USD ЦБ 63,79 +0 EUR ЦБ 71,75 +0,02 EUR/USD 1,1201 -0,0055 BTC/USD Бирж. 5 617,60 +199,80 IMOEX 2 579,52 -0,20% RTSI 1 273,80 -0,14% DJIA 26 554,87 +0,17% Nasdaq 8 056,82 +0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Kraft Heinz $40 (+20,85%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+20,85%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 63,79 (0) Quote, 13:21
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 71,75 (+0,02) Quote, 13:21
«Гормост» опроверг сообщения о затоплении Лефортовского тоннеля Общество, 17:10 Революция рекламы в примерах: как цифровые технологии помогают бизнесу РБК и МегаФон, 17:10 Сбербанк объяснил сбой в работе в начале апреля ошибками подрядчика Финансы, 17:07 Пашинян не сам написал поздравление Зеленскому на украинском языке Политика, 16:57 $130 млн потерял основатель SoftBank из-за криптовалют Крипто, 16:53 Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным Политика, 16:52 ВТБ запланировал нарастить число клиентов в 1,5 раза Финансы, 16:46 Мужчины о трендах: каким станет бизнес будущего «РБК Стиль» и HENDERSON‎, 16:40 Курс евро упал до минимума за год Финансы, 16:40 Архитектор сообщил о планах защитить Нотр-Дам брезентом от дождя Общество, 16:31 Экс-глава связанной с Пригожиным фирмы получил алмазный контракт в ЦАР Политика, 16:30 Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года Экономика, 16:30 Медведеву показали макет мусоровоза нового типа Общество, 16:25 Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться Политика, 16:23
Политика ,  
0 
Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться
Дональд Трамп требует извинений от NYT и настаивает, что сотрудники издания должны сделать это на коленях. Ранее в газете вышла колонка, автор которой призвал СМИ признать, что они были неправы насчет сговора Трампа с Россией
Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.

«Мне интересно, извинится ли The New York Times передо мной во второй раз, как они сделали после выборов 2016 года. На этот раз извинение должно быть больше и пройти лучше. На этот раз им придется опуститься на колени и попросить прощения — они действительно враги народа!» — написал он в Twitter.

The New York Times регулярно публикует критические статьи о президенте США. В частности, в контексте вмешательства Москвы в выборы в Соединенных Штатах газета писала со ссылкой на свои источники о контактах Трампа и его советников с представителями России, а также представителями основанной Джулианом Ассанжем организации WikiLeaks.

Издание также публиковало многочисленные утечки со сведениями о предполагаемом ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который более года вел работу, чтобы установить, имел ли место сговор Трампа с Москвой с целью привести его в президентский кабинет.

Доклад с итогами расследования Мюллера, описывающий взаимодействие российских бизнесменов с администрацией Трампа, был опубликован 18 апреля.

Политика
Доклад Мюллера. Главное

По итогам расследования за два года работы Мюллеру и его помощникам не удалось найти доказательств существования сговора избирательного штаба Трампа с российскими властями, однако вмешательство Москвы доклад рассматривает как доказанный факт.

В тот же день в NYT вышла авторская колонка Кристофера Бёрсквика под заголовком «Признайте, что вы были не правы», в которой он призвал американские медиа, публиковавшие материалы о сговоре Трампа с Россией, извиниться перед президентом.

На публикацию Трамп отреагировал в Twitter. «Вы верите в это? The New York Times опубликовала мнение о том, что медиа и демократы должны Трампу извинения! Ну, в этом они правы!»​ — написал он.

Москва вмешательство в предвыборную кампанию 2016 года отрицает и считает, что опубликованный документ также ничего не доказывает. «Авторы доклада фактически расписались в том, что у них таких доказательств нет», — говорил по этому поводу директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Дональд Трамп, NYT
Материалы по теме
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Политика
В Демпартии допустили возможность импичмента Трампа из-за доклада Мюллера
Политика
NYT оценила объем засекреченной информации в докладе Мюллера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter