Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться

Дональд Трамп требует извинений от NYT и настаивает, что сотрудники издания должны сделать это на коленях. Ранее в газете вышла колонка, автор которой призвал СМИ признать, что они были неправы насчет сговора Трампа с Россией

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.

«Мне интересно, извинится ли The New York Times передо мной во второй раз, как они сделали после выборов 2016 года. На этот раз извинение должно быть больше и пройти лучше. На этот раз им придется опуститься на колени и попросить прощения — они действительно враги народа!» — написал он в Twitter.

The New York Times регулярно публикует критические статьи о президенте США. В частности, в контексте вмешательства Москвы в выборы в Соединенных Штатах газета писала со ссылкой на свои источники о контактах Трампа и его советников с представителями России, а также представителями основанной Джулианом Ассанжем организации WikiLeaks.

Издание также публиковало многочисленные утечки со сведениями о предполагаемом ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который более года вел работу, чтобы установить, имел ли место сговор Трампа с Москвой с целью привести его в президентский кабинет.