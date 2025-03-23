СК сообщил о мародерстве и поджогах жилых домов военными ВСУ в Судже
Российские следователи работают с жителями Суджи и установили факты мародерства, поджогов жилых домов и расстрелов мирных жителей украинскими военными там, сообщил Следственный комитет.
«Установлено, что в январе—феврале 2025 года в городе Судже военнослужащие украинских вооруженных формирований занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Кроме этого, боевики ВФУ производили целенаправленные обстрелы жилых домов города Суджи. В результате некоторые здания были полностью разрушены», — сказано в сообщении.
СК пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим преступлениям.
Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Город находился под контролем украинских сил более семи месяцев, с 6 августа 2024-го. В ходе наступления в Суджанском районе под контроль России вернулось еще около 30 населенных пунктов. Из них с 12 марта эвакуировали более 500 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Жители Суджи, которые не смогли выехать из города и оставались там все время, пока он был оккупирован ВСУ, в разговоре с РБК рассказали подробности своей жизни в этот период. Некоторые сообщили, что жили в подвалах, другие — в своих разрушенных домах. Еду готовили на костре, так же грели воду. Особенно тяжело было зимой из-за холодов.
ВСУ организовали в Судже военную комендатуру и ввели комендантский час в 17:00, выдали жителям временные пропуска. Украинские военные часто использовали оставленные дома мирных жителей.
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