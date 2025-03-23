Times предупредила об «обществе автоматов Калашникова» на Украине
На Украине после начала российской военной операции выросла необходимость принятия закона, регулирующего право граждан на ношение оружие, пишет The Times.
Газета отмечает, что в стране уже много лет идут дискуссии на этот счет, Украина является единственным государством в Европе, где использование огнестрельного оружия не регулируется законом. При этом на фоне боевых действий страна стала крупнейшим импортером оружия в мире.
Эксперты предупреждают, что без законодательного регулирования Украина может превратиться в «общество автоматов Калашникова».
«Правда в том, что никто на самом деле не знает, сколько оружия сейчас на Украине», — сказал координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GI-TOC) Федор Сидорук. Он занимается тем, что пытается сформировать актуальную картину того, сколько оружия находится в стране, и определить его местонахождение.
Эксперт по торговле оружием в Восточной и Западной Европе Брайан Ли выразил опасения ввиду того, что будет с оружием после прекращения огня.
«Не существует закона, регулирующего оружие. Нет украинской политики по демобилизации, разоружению или интеграции ветеранов в общество. На близлежащих Балканах есть легкодоступные транзитные маршруты [для поставок оружия] в Западную Европу», — отметил он. По его мнению, даже если небольшое число украинских ветеранов окажутся вовлечены в организованную преступность, это может иметь серьезные последствия для правопорядка в Европе.
В апреле прошлого года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что на руках у граждан Украины может находиться от одного до пяти миллионов единиц оружия. Он подчеркнул, что следует сделать все необходимое, чтобы «это оружие, эти боеприпасы попали на склады» для безопасности населения.
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