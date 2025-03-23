Times предупредила об «обществе автоматов Калашникова» на Украине

На Украине нет закона, регулирующего обращение с оружием, при этом на фоне боевых действий его количество в стране выросло. В случае прекращения боевых действий это несет риски в том числе для Западной Европы, говорят эксперты

На Украине после начала российской военной операции выросла необходимость принятия закона, регулирующего право граждан на ношение оружие, пишет The Times.

Газета отмечает, что в стране уже много лет идут дискуссии на этот счет, Украина является единственным государством в Европе, где использование огнестрельного оружия не регулируется законом. При этом на фоне боевых действий страна стала крупнейшим импортером оружия в мире.

Эксперты предупреждают, что без законодательного регулирования Украина может превратиться в «общество автоматов Калашникова».

«Правда в том, что никто на самом деле не знает, сколько оружия сейчас на Украине», — сказал координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GI-TOC) Федор Сидорук. Он занимается тем, что пытается сформировать актуальную картину того, сколько оружия находится в стране, и определить его местонахождение.

Эксперт по торговле оружием в Восточной и Западной Европе Брайан Ли выразил опасения ввиду того, что будет с оружием после прекращения огня.

«Не существует закона, регулирующего оружие. Нет украинской политики по демобилизации, разоружению или интеграции ветеранов в общество. На близлежащих Балканах есть легкодоступные транзитные маршруты [для поставок оружия] в Западную Европу», — отметил он. По его мнению, даже если небольшое число украинских ветеранов окажутся вовлечены в организованную преступность, это может иметь серьезные последствия для правопорядка в Европе.

В апреле прошлого года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что на руках у граждан Украины может находиться от одного до пяти миллионов единиц оружия. Он подчеркнул, что следует сделать все необходимое, чтобы «это оружие, эти боеприпасы попали на склады» для безопасности населения.