Президент Чехии Павел: Киев не имел шансов на победу в конфликте уже в 2023 году

Президент Чехии заявил, что Киев не имел шансов на победу уже в 2023 году

Украина не имела предпосылок к победе даже перед началом контрнаступления в 2023 году, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России. Поэтому было вполне очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы [вернуть] все территории», — сказал он.

Сейчас «мы имеем то, что имеем», и союзники должны продолжать оказывать Украине поддержку, которая помогла бы ей удержать территорию, «не потерять больше ничего и как можно быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира», — добавил чешский президент.

Он также отметил, что Чехия готова отправить военных на Украину в рамках миротворческой миссии. Россия выступает против появления в соседней стране миротворцев из стран НАТО.

Материал дополняется