 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На Куйбышевском НПЗ произошел пожар

На Куйбышевском НПЗ возник пожар
Пожар возник на территории нефтеперерабатывающего завода в Куйбышевском районе Самары, сообщили ТАСС в ЕДДС города. Летом прошлого года на Куйбышевском НПЗ была совершена диверсия

Пожар произошел на Куйбышевском НПЗ в Самарской области, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу. О пожаре пишут также телеграм-каналы Mash и Baza.

«Пожар есть, без подробностей», — сказали агентству в ЕДДС Куйбышевского района Самары.

Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области, работает с 1945 года. С мая 2007-го завод входит в структуру ПАО «Роснефть». Проектная мощность НПЗ составляет 7 млн т нефти в год. Он специализируется на выпуске моторного топлива.

Летом прошлого года глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. По его словам, причиной стало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по ст. 281 УК (диверсия).

В Киеве заявили, что понимают призывы США не наносить удары по НПЗ
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

По словам представителя «Роснефти», взрыв прогремел в отдельно стоящем пустующем старом здании. В результате пострадавших не было, ущерб оборудованию не причинен. НПЗ в тот момент находился на плановом ремонте, сообщал ТАСС.

Позднее Самарский районный суд арестовал Сергея Окрушко, подозреваемого в диверсии. Окрушко признал свою вину, говорил РБК адвокат Вячеслав Павелкин. ТАСС со ссылкой на УФСБ по Самарской области сообщал, что ущерб составил более 30 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Следователь вызвал на допрос. Инструкция для свидетеля
Как выиграть суд у поставщика из Китая
5 ошибок работодателя при сокращении штата, которые приведут его в суд
Гонконг привлекает низкими налогами. Но за что придется дорого заплатить

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Кадры с тушением пожара в «Крокусе»

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Самарская область НПЗ Пожар
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Моди и король Саудовской Аравии осудили нападение на «Крокус Сити Холл» Политика, 06:03
Богомаз сообщил о второй атаке беспилотника за ночь Политика, 05:56
Богомаз сообщил об уничтожении дрона над Брянской областью Политика, 05:22
Пострадавших при теракте в «Крокусе» доставили в 12 больниц Москвы Общество, 05:14
Воробьев сообщил об обрушении крыши зрительного зала «Крокуса» Политика, 04:55
На Куйбышевском НПЗ произошел пожар Политика, 04:49
Мурашко заявил о завершении основной экстренной работы с пострадавшими Общество, 04:44
В СК не подтвердили обнаружение взрывчатки на теле погибшего в «Крокусе» Общество, 04:25
МЧС опубликовало список 99 пострадавших при теракте в «Крокусе» Политика, 04:13
СК опубликовал видео с оружием напавших на «Крокус Сити Холл» Политика, 04:01
Путин пожелал выздоровления пострадавшим при теракте в «Крокусе» Политика, 03:52
Риши Сунак поддержал Кейт Миддлтон после заявления о борьбе с раком Life, 03:51
В Минздраве сообщили о достаточных запасах донорской крови Общество, 03:49
СК сообщил о более 60 погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» Политика, 03:25