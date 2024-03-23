На Куйбышевском НПЗ произошел пожар

Пожар возник на территории нефтеперерабатывающего завода в Куйбышевском районе Самары, сообщили ТАСС в ЕДДС города. Летом прошлого года на Куйбышевском НПЗ была совершена диверсия

Пожар произошел на Куйбышевском НПЗ в Самарской области, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу. О пожаре пишут также телеграм-каналы Mash и Baza.

«Пожар есть, без подробностей», — сказали агентству в ЕДДС Куйбышевского района Самары.

Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области, работает с 1945 года. С мая 2007-го завод входит в структуру ПАО «Роснефть». Проектная мощность НПЗ составляет 7 млн т нефти в год. Он специализируется на выпуске моторного топлива.

Летом прошлого года глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. По его словам, причиной стало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по ст. 281 УК (диверсия).

По словам представителя «Роснефти», взрыв прогремел в отдельно стоящем пустующем старом здании. В результате пострадавших не было, ущерб оборудованию не причинен. НПЗ в тот момент находился на плановом ремонте, сообщал ТАСС.

Позднее Самарский районный суд арестовал Сергея Окрушко, подозреваемого в диверсии. Окрушко признал свою вину, говорил РБК адвокат Вячеслав Павелкин. ТАСС со ссылкой на УФСБ по Самарской области сообщал, что ущерб составил более 30 млн руб.