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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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СК сообщил о более 60 погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»

СК: в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
В ведомстве подчеркнули, что количество жертв может увеличиться. В настоящий момент следователи осматривают тела погибших, с места теракта изымаются вещдоки и записи с камер видеонаблюдения

Следственный комитет заявил, что при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли более 60 человек.

Следователи осматривают тела погибших.

«К сожалению, количество жертв может увеличиться», — говорится в сообщении СК, опубликованном в телеграм-канале.

С места теракта изымаются вещдоки, в том числе оружие и боеприпасы, а также записи с видеокамер. Необходимые экспертизы назначены.

ФСБ ранее заявляла, что, по предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что после нападения на «Крокус Сити Холл» госпитализированы были в общей сложности 115 человек, в том числе пятеро детей. Основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы.

Глава Московской области Андрей Воробьев уточнил, что 60 взрослых пациентов и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

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Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

После этого в здании начался пожар. В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 12,9 тыс. кв. м, к 0:56 мск его локализовали.

Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК). В Кремле сообщили, что руководители ФСБ, СК и Росгвардии доложили о ходе расследования президенту Владимиру Путину.

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Андрей Гатинский, София Земляных
Следственный комитет Крокус Сити Холл теракт погибшие
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