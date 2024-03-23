Депздрав опубликовал список 80 госпитализированных в больницы Москвы
Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список 80 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», которые были госпитализированы в московские больницы.
«Для родственников пострадавших открыта горячая линия +7-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения», — говорится в сообщении.
Минздрав Подмосковья ранее опубликовал список пострадавших при нападении на концертный зал: в первой версии значилось 37 имен, вторую расширили до 145 (в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии списка есть повторы.
По последним данным СК, погибли более 60 человек. Глава Минздрава рассказал о 115 госпитализированных, включая пятерых детей. По его словам, один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом рок-группы «Пикник» произошла стрельба, затем начался пожар, огнем было охвачено почти 13 тыс. кв. м, его локализовали. Источник РБК рассказывал по меньшей мере о пяти нападавших в камуфляже, которые ворвались в зал и открыли огонь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт).
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