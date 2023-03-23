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Посольство назвало слова Кирби о пилоте «хамством и повадками хулигана»

Посольство России назвало слова Кирби о пилоте «повадками хулигана из подворотни»
Дипломаты обвинили в малодушии представителя Белого дома, заявившего, что пилот, «врезавшийся» в дрон, «в лучшем случае просто идиот». Так Кирби прокомментировал награждение летчиков за мужество после инцидента дроном
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Посольство России в США, комментируя слова представителя Белого дома Джона Кирби о российских пилотах истребителей Су-27, заявило, что «хамство и повадки хулигана из подворотни» становятся привычными для Вашингтона.

Кирби, «формально являясь человеком в погонах, который должен был бы уважать офицерскую честь и достоинство», своими оскорбительными высказываниями в адрес российских офицеров, проявил «очевидное малодушие», считают в диппредставительстве. «Только когда нет никаких контраргументов люди, не очень хорошо владеющие существом вопроса, переходят на личности», — отметили в дипмиссии.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Кирби, говоря о награждении российских летчиков после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, заявил, что пилот, «врезавшийся» в дрон, «в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем — просто идиот». По его мнению, это «смехотворно». «Если это мужество, то, я думаю, у них другое понятие [о мужестве]», — отметил он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ попросила представителя Белого дома «держать себя в руках» и «беречь нервы».

На прошлой неделе американские военные сообщили, что беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским истребителем Су-27 над Черным морем. По версии американской стороны, самолет задел дрон, а перед этим сливал на него топливо. БПЛА пришлось затопить.

Минобороны России утверждало, что контакта российского истребителя с MQ-9 Reaper не было. Беспилотник из-за «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», объясняли в ведомстве. В телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Сергей Шойгу назвал причиной инцидента над Черным морем несоблюдение США зоны ограничения полетов, установленной в связи с военной операцией на Украине, и «усиление разведывательной деятельности против интересов» России. Через несколько дней Соединенные Штаты возобновили полеты беспилотников над Черным морем.

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Теги
Елена Чернышова
посольство России в США Джон Кирби дрон Черное море
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