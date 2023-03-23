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В США зафиксировали рекордный рост числа едущих через Мексику россиян

Погранслужба США: за 5 месяцев в страну через границу с Мексикой въехали 25 тыс. россиян
С октября 2021 года по сентябрь 2022 года в США через южную сухопутную границу приехали более 21 тыс. россиян. Доля российских граждан, которым с середины прошлой осени предоставили убежище в стране, составила 63%
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

За последние пять месяцев в США через границу с Мексикой въехали рекордные 25 тыс. россиян, сообщает RTVI со ссылкой на данные погранично-таможенной службы Соединенных Штатов.

Число россиян, пересекающих южную сухопутную границу США, резко выросло после начала военных действий на Украине. В 2022 финансовом году (начался 1 октября 2021 года и завершился 30 сентября) в страну прибыли 21,7 тыс. россиян, а в 2020 году — всего 467.

По данным Минюста США, с октября 2022 года доля россиян, получивших убежище в стране, составила 63%. Для сравнения: для граждан Венесуэлы этот показатель составляет 38%, а для Мексики — 5%.

О росте числа мигрантов из России, которые приезжают в США через границу с Мексикой в поисках политического убежища, также писала The Wall Street Journal. Издание отмечало, что правила въезда для россиян не изменились, но американское правительство позволило заранее записаться на прибытие к границе страны; за счет этого на мигрантов не распространяются ограничения на въезд, связанные с коронавирусом.

В сентябре представитель Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что «любой, кто стремится избежать преследования, независимо от гражданства, может обращаться за убежищем в Соединенных Штатах», и власти будут индивидуально изучать обращения россиян, покинувших страну после объявления частичной мобилизации (о ее завершении Минобороны сообщило 28 октября, но соответствующий указ не был выпущен).

В середине марта The Guardian сообщила, что администрация США «втихую» возобновила депортацию в Россию, которая была приостановлена после начала боевых действий. Адвокат Дженнифер Скарборо, представляющая интересы нескольких россиян, сказала изданию, что ее клиенты «остаются в правовой неопределенности, поскольку у них практически нет вариантов для подачи просьбы о предоставлении убежища».

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