СМИ узнали о вызове посла России в МИД Турции из-за ситуации в Идлибе

На предшествующих выходных произошло новое обострение в сирийском Идлибе, когда в результате авиаударов погибли мирные жители

Алексей Ерхов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Турецкий МИД в понедельник, 22 марта, вызвал посла России Алексея Ерхова в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе, где создана зона деэскалации, и с гибелью мирных жителей в результате авиаударов, сообщает турецкое издание Hurriyet.

«Было отмечено, что удары наносятся по районам, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности», — написала газета. По ее информации, турецкая сторона предупредила, что если удары продолжатся, «на них будут реагировать самым жестким образом».

Официальное подтверждение этой информации не поступало, РБК обратился за комментарием в посольство России в Турции.

Издание также сообщает, что в выходные в результате ударов по больнице в Эль-Этерипе в Идлибе погибли шесть мирных жителей, 14 медиков получили ранения. С осуждением событий в Идлибе выступил Госдеп США. «Соединенные Штаты решительно осуждают артиллерийские атаки режима Асада и российские авиаудары, в результате которых вчера были убиты мирные граждане на западе провинции Алеппо и в Идлибе», — говорилось в заявлении ведомства.