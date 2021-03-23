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Политика ,  
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СМИ узнали о вызове посла России в МИД Турции из-за ситуации в Идлибе

На предшествующих выходных произошло новое обострение в сирийском Идлибе, когда в результате авиаударов погибли мирные жители
Алексей Ерхов
Алексей Ерхов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Турецкий МИД в понедельник, 22 марта, вызвал посла России Алексея Ерхова в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе, где создана зона деэскалации, и с гибелью мирных жителей в результате авиаударов, сообщает турецкое издание Hurriyet.

«Было отмечено, что удары наносятся по районам, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности», — написала газета. По ее информации, турецкая сторона предупредила, что если удары продолжатся, «на них будут реагировать самым жестким образом».

Официальное подтверждение этой информации не поступало, РБК обратился за комментарием в посольство России в Турции.

Издание также сообщает, что в выходные в результате ударов по больнице в Эль-Этерипе в Идлибе погибли шесть мирных жителей, 14 медиков получили ранения. С осуждением событий в Идлибе выступил Госдеп США. «Соединенные Штаты решительно осуждают артиллерийские атаки режима Асада и российские авиаудары, в результате которых вчера были убиты мирные граждане на западе провинции Алеппо и в Идлибе», — говорилось в заявлении ведомства.

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Реджеп Тайип Эрдоган

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии был принят 4 мая 2017 года сторонами — гарантами перемирия: Россией, Турцией и Ираном. Согласно документу, в этих зонах, расположенных на линии соприкосновения правительственных сил Башара Асада и оппозиционных войск, должны быть прекращены боевые столкновения.

Идлиб — зона ответственности Анкары, как решили участники астанинского переговорного формата. Тогда же президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган договорились, что нужно разделить умеренную оппозицию и террористов, а также создать демилитаризованную зону по периметру неподконтрольного Дамаску региона — полосу шириной 15–20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск и вооруженной оппозиции. Размежеванием радикальных и умеренных группировок должна была заняться Анкара.

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Однако перемирие в зоне так и не наступило. В 2020 году произошел самый серьезный инцидент за все время турецкой кампании в Сирии, спровоцированный наступлением войск Башара Асада в зоне деэскалации в Идлибе: 27 февраля на юге Идлиба в результате авиаудара правительственной армии Сирии погибли не менее 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара заявила, что Дамаск понесет ответственность, а через три дня анонсировала в этом районе начало операции «Щит весны» (до 27 февраля за весь месяц в этом районе погибли 14 турецких граждан). Жертвы среди турецких военных были и в марте — как минимум три человека.

В мае 2020 года Путину и Эрдогану удалось достичь соглашения об Идлибе на переговорах в Москве, которые продлились больше шести часов. Во-первых, страны договорились о введении режима прекращения огня на существующей линии соприкосновения. Во-вторых, Россия и Турция условились создать коридор безопасности — по 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4 (Латакия — Алеппо). При этом Турция и Россия также подтвердили приверженность ранее заключенным договоренностям — о создании зон деэскалации от 2017 года и сочинскому меморандуму 2018 года.

Авторы
Елизавета Ламова, Владислав Гордеев
Турция посол МИД Сирия Идлиб
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