Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика США

Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения бомбардировщика B-52H ВВС США, выполнявшего полет над нейтральными водами Балтийского моря. Видео размещено в Facebook оборонного ведомства.

Отмечается, что цель была обнаружена на значительном удалении от госграницы России и взята на сопровождение. В воздух была поднята пара Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

Видео: Минобороны России

Видео длится 10 секунд, на кадрах виден только американский бомбардировщик.

Истребители вернулись на аэродром базирования после того, как B-52H изменил траекторию полета.