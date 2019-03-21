Политика , 14:39
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Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика США
Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения бомбардировщика B-52H ВВС США, выполнявшего полет над нейтральными водами Балтийского моря. Видео размещено в Facebook оборонного ведомства.
Отмечается, что цель была обнаружена на значительном удалении от госграницы России и взята на сопровождение. В воздух была поднята пара Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.
Видео длится 10 секунд, на кадрах виден только американский бомбардировщик.
Истребители вернулись на аэродром базирования после того, как B-52H изменил траекторию полета.