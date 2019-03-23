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Выборы на Украине ,  
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Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов
Дипломаты призвали МВД Украины принять меры против «насильственных политических экстремистских групп», которые могут сорвать грядущее голосование, которое состоится уже на следующей неделе
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Послы стран «большой семерки» (G7) направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову, в котором рассказали о возможной угрозе срыва президентских выборов, которые пройдут в стране на следующей неделе. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на копии двух писем, подготовленных Группой поддержки G7 на Украине, в которую входят послы из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании.

В своем обращении к Авакову, датированном 15 марта, дипломаты призвали принять меры «против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать предстоящее голосование и узурпировать украинскую национальную полицию».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков факт получения письма от послов G7 подтвердил.

«Да, [получил] письмо, в котором они просят об обеспечении честной процедуры голосования и недопущении срыва выборов радикалами. Также написали, что ценят усилия и позицию МВД по этому вопросу», — отметил он.

Материал дополняется.
 

Автор: Анна Трунина
Теги: G7, Украина, президентские выборы
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