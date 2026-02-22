Уиткофф допустил встречу Путина и Зеленского в ближайшие три недели

Уиткофф: через три недели могут сложиться условия для встречи лидеров по Украине

Он уточнил, что вместе с Кушнером предложили сторонам «некоторые варианты». Уиткофф выразил надежду, что они могут привести к саммиту между Зеленским и Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ближайшие недели будут «хорошие новости» в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью Ларе Трамп на Fox News.

«Мы с [зятем Дональда Трампа] Джаредом [Кушнером] надеемся, что предложили обеим сторонам некоторые варианты, которые объединят их в ближайшие три недели и, возможно, даже приведут к саммиту между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и президентом [России Владимиром] Путиным. В какой-то момент это может оказаться трехсторонней встречей с президентом. Посмотрим. <...> Так что, надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости», — сказал Уиткофф.

17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по теме урегулирования. Глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловым. Он также анонсировал еще одну встречу. Киев заявлял, что в политической части обсуждаемых вопросов «заметного прогресса нет».

В сентябре 2025 года Зеленский рассказал, что Киев и его партнеры предлагали Москве провести встречу с Путиным в том числе в Казахстане. Президент Украины также выдвигал предложение провести переговоры с Путиным в нейтральной части Европы, например в Швейцарии или Австрии, или в Турции. Будапешт в качестве площадки он назвал «спорным» из-за позиции Венгрии по поддержке Украины.

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак говорил, что Зеленский готов к переговорам с российским президентом «в любой точке мира», но не на территории России или Белоруссии.

Путин также допускал возможность встречи с Зеленским. «Но для этого должны быть созданы определенные условия», — пояснил он. Президент также добавил, что до создания таких условий «пока далеко».