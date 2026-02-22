 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Уиткофф допустил встречу Путина и Зеленского в ближайшие три недели

Уиткофф: через три недели могут сложиться условия для встречи лидеров по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Он уточнил, что вместе с Кушнером предложили сторонам «некоторые варианты». Уиткофф выразил надежду, что они могут привести к саммиту между Зеленским и Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ближайшие недели будут «хорошие новости» в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью Ларе Трамп на Fox News.

«Мы с [зятем Дональда Трампа] Джаредом [Кушнером] надеемся, что предложили обеим сторонам некоторые варианты, которые объединят их в ближайшие три недели и, возможно, даже приведут к саммиту между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и президентом [России Владимиром] Путиным. В какой-то момент это может оказаться трехсторонней встречей с президентом. Посмотрим. <...> Так что, надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости», — сказал Уиткофф.

Зеленский рассказал Рютте о «возможных изменениях позиций» на переговорах
Политика
Марк Рютте

17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по теме урегулирования. Глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловым. Он также анонсировал еще одну встречу. Киев заявлял, что в политической части обсуждаемых вопросов «заметного прогресса нет».

В сентябре 2025 года Зеленский рассказал, что Киев и его партнеры предлагали Москве провести встречу с Путиным в том числе в Казахстане. Президент Украины также выдвигал предложение провести переговоры с Путиным в нейтральной части Европы, например в Швейцарии или Австрии, или в Турции. Будапешт в качестве площадки он назвал «спорным» из-за позиции Венгрии по поддержке Украины.

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак говорил, что Зеленский готов к переговорам с российским президентом «в любой точке мира», но не на территории России или Белоруссии.

Путин также допускал возможность встречи с Зеленским. «Но для этого должны быть созданы определенные условия», — пояснил он. Президент также добавил, что до создания таких условий «пока далеко».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Стив Уиткофф переговоры Владимир Путин Владимир Зеленский встреча
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский рассказал Рютте о «возможных изменениях позиций» на переговорах
Политика
Захарова заявила о вбросах Запада о позиции России на переговорах
Политика
Кремль заявил об отсутствии завышенных ожиданий от переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Как Петросян выступила на гала-вечере Олимпиады под Шакиру. Видео Спорт, 08:51
При атаке дронов на Брянскую область пострадал мужчина Политика, 08:38
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Посол раскрыл число французов, желающих получить российское гражданство Общество, 08:14
Знаковые моменты в истории зимних Олимпийских игр Спорт, 08:00
«РИА Новости» узнало об иске «Калашникова» на ₽35 млн к поставщикам Политика, 07:57
Москвичам спрогнозировали снег с дождем и нулевые температуры Общество, 07:55
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Уиткофф допустил встречу Путина и Зеленского в ближайшие три недели Политика, 07:35
Вся Запорожская область осталась без света из-за атаки по энергосистеме Политика, 07:30
За ночь силы ПВО сбили над Россией 86 дронов Политика, 07:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Австралийский военный корабль прошел через Тайваньский пролив Политика, 06:57
Трамп призвал Netflix уволить топ-менеджера, ранее работавшего на Обаму Политика, 06:42
Уиткофф заявил, что Путин всегда был честен с ним Политика, 06:37