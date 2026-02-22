ТАСС назвал возможную дату новых переговоров по Украине

ТАСС: следующий раунд переговоров по Украине может состояться 26 февраля

Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве 26 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Переговоры [по Украине] в Женеве могут возобновиться уже в четверг», – сказал собеседник агентства.

Материал дополняется