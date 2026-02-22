ТАСС назвал возможную дату новых переговоров по Украине
ТАСС: следующий раунд переговоров по Украине может состояться 26 февраля
Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве 26 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Переговоры [по Украине] в Женеве могут возобновиться уже в четверг», – сказал собеседник агентства.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга