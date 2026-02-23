Зеленский заявил, что у разговора с извинениями Лукашенко есть свидетели

Зеленский снова рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко, в котором, по его утверждению, белорусский президент принес извинения. Минск опроверг его слова, Зеленский настаивает, что у беседы были свидетели

Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о наличии свидетелей телефонного разговора с белорусским президентом Александром Лукашенко в 2022 году. Тогда Лукашенко, как утверждает Зеленский, извинялся и предлагал «нанести удар» по территории Белоруссии. Об этом он заявил в интервью белорусскому изданию «Зеркало» (в Белоруссии это издание признано экстремистским и запрещено).

«Он извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары [в ответ]. И он сам сказал: «Ну давайте, наносите по заводу [ответный удар]», потому что он не знал, что мы можем сделать. <...> Я не хотел говорить, я был злющий на него страшно. Ну и в принципе такой у нас разговор с ним и был», — утверждает Зеленский.

Впервые о деталях разговора Зеленский рассказал в прошлом январе в подкастере Лексу Фридману. С его слов, в феврале 2022 года Лукашенко в телефонном разговоре с ним настаивал, что не имеет никакого отношения к военной операции. Он, со слов Зеленского, извинялся за происходящее.

Как утверждает Зеленский, Лукашенко предложил ему «нанести удар» по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен в Гомельской области Белоруссии, граничащей с северной Украиной. Головное предприятие — «Славнефть».

Это один из двух крупнейших белорусских нефтезаводов. В 2019 году Forbes поместил завод на 14-ю строчку в рейтинге крупнейших покупателей российской нефти.

Позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла заявление Зеленского. «Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил — по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — сказала Эйсмонт РБК.

По ее словам, беседа глав двух государств состоялась исключительно из-за эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, который имел личный контакт с Зеленским в своем телефоне. Лукашенко, добавила она, настоятельно рекомендовал начать переговоры.

Лукашенко в 2022 году говорил, что перед началом переговоров в Белоруссии он связался с Зеленским по телефону.