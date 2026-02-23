 Перейти к основному контенту
0

Зеленский заявил, что у разговора с извинениями Лукашенко есть свидетели

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский снова рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко, в котором, по его утверждению, белорусский президент принес извинения. Минск опроверг его слова, Зеленский настаивает, что у беседы были свидетели
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о наличии свидетелей телефонного разговора с белорусским президентом Александром Лукашенко в 2022 году. Тогда Лукашенко, как утверждает Зеленский, извинялся и предлагал «нанести удар» по территории Белоруссии. Об этом он заявил в интервью белорусскому изданию «Зеркало» (в Белоруссии это издание признано экстремистским и запрещено).

«Он извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары [в ответ]. И он сам сказал: «Ну давайте, наносите по заводу [ответный удар]», потому что он не знал, что мы можем сделать. <...> Я не хотел говорить, я был злющий на него страшно. Ну и в принципе такой у нас разговор с ним и был», — утверждает Зеленский.

Украина ввела санкции против Лукашенко
Политика
Александр Лукашенко

Впервые о деталях разговора Зеленский рассказал в прошлом январе в подкастере Лексу Фридману. С его слов, в феврале 2022 года Лукашенко в телефонном разговоре с ним настаивал, что не имеет никакого отношения к военной операции. Он, со слов Зеленского, извинялся за происходящее.

Как утверждает Зеленский, Лукашенко предложил ему «нанести удар» по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен в Гомельской области Белоруссии, граничащей с северной Украиной. Головное предприятие — «Славнефть».

Это один из двух крупнейших белорусских нефтезаводов. В 2019 году Forbes поместил завод на 14-ю строчку в рейтинге крупнейших покупателей российской нефти.

Позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла заявление Зеленского. «Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил — по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — сказала Эйсмонт РБК.

По ее словам, беседа глав двух государств состоялась исключительно из-за эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, который имел личный контакт с Зеленским в своем телефоне. Лукашенко, добавила она, настоятельно рекомендовал начать переговоры.

Лукашенко в 2022 году говорил, что перед началом переговоров в Белоруссии он связался с Зеленским по телефону.

Владимир Зеленский Александр Лукашенко телефонный разговор свидетели
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
