Лавров назвал потерянную для Сирии землю из-за Израиля

Голанские высоты — горное плато между Сирией и Израилем, который Тель-Авив захватил и контролирует больше 50 лет. Лавров считает, что раз Трамп признает территорию израильской землей, это помешает устойчивому урегулированию

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Возвращение на пост президента США Дональда Трампа снижает возможность возвращения Голанских высот Сирии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

«Теперь с приходом Дональда Трампа, который в свою первую каденцию провозгласил их частью Израиля, Голанские высоты тоже можно считать потерянной землей с точки зрения восстановления справедливости и с точки зрения арабо-израильского полноценного, устойчивого урегулирования», — сказал Лавров.

Министр считает, что Израиль «по сути дела, не стесняясь», продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан. Он обратил внимание на множество «заслуживающих доверия утечек о том, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, еще и взятие под свой полный контроль севера Западного берега реки Иордан». «В планах же Израиля, как пишут эксперты, — и никто этого не опровергает, — все-таки остаться на ливанской территории», — рассказал глава МИДа.

Голанские высоты — территория площадью около 1,8 тыс. кв. км, которую Израиль захватил у Сирии во время Шестидневной войны в 1967 году, а затем официально аннексировал в 1981-м, вопреки международному праву и резолюциям Совбеза ООН. Сирия пыталась вернуть территории военным путем, но безуспешно. Израиль объясняет аннексию обеспечением своей безопасности в связи с нападениями со стороны Сирии. Голанские высоты возвышаются над пустонной местностью и обеспечивают преимущество контролирующей их стороне. Кроме того, это важный источник воды.

Власти Израиля предупреждали, что Голаны останутся под их контролем, по крайней мере до тех пор, пока не появится другое решение проблемы безопасности.

В 2019 году Трамп официально признал Голанские высоты частью Израиля. «Любое возможное будущее мирное соглашение в регионе должно учитывать потребность Израиля в защите от Сирии и других региональных угроз. Исходя из этих уникальных обстоятельств, уместно признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — объяснил республиканец. Администрация следующего президента Джо Байдена не стала отменять его решение.