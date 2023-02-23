Экс-партнера зятя Ельцина по нефтяному бизнесу нашли мертвым на Рублевке

МК: экс-партнера зятя Ельцина по нефтяному бизнесу нашли мертвым в доме на Рублевке

Вячеслав Ровнейко вместе с зятем Бориса Ельцина Леонидом Дьяченко в 2000 году основали компанию Urals Energy N.V., которая на IPO в Лондоне в 2005 году привлекла $131 млн. Ровнейко обнаружили в доме в Одинцовском округе, пишет МК

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Крупный нефтяной бизнесмен конца 1990-х и бывший партнер зятя первого президента России Бориса Ельцина Вячеслав Ровнейко найден мертвым в подмосковном доме в Одинцовском городском округе, сообщает «Московский комсомолец». Других подробностей издание не приводит.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области и обратился за комментарием в СУ СКР по Московской области.

Ровнейко родился в 1959 году. Окончил МГИМО, в 1980-е работал в ВО «Союзнефтеэкспорт», после какое-то время работал в Бельгии. С 1999 по 2002-й — первый вице-президент «Коми нефтяная компания-Юралс». В 2000 году вместе с Леонидом Дьяченко — на тот момент мужем дочери Ельцина Татьяны Дьяченко — основал компанию Urals Energy N.V., которая в 2005 году провела первичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже и привлекла $131 млн.

Позже Ровнейко, которому на момент IPO принадлежало около трети акций компании, судился с ней из-за образовавшегося долга.