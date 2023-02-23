Экс-партнера зятя Ельцина по нефтяному бизнесу нашли мертвым на Рублевке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 16:39
Российскую делегацию не допустили к возложению цветов к памятнику в Вене Политика, 16:30
Рублев проиграл 52-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе Спорт, 16:25
Полицейские раскрыли кражу более 60 кг золота в Забайкалье Общество, 16:11
Вертолет с иранским министром потерпел крушение на юге страны Политика, 16:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:57
Минобороны сообщило об уничтожении 210 бойцов ВСУ на донецком направлении Политика, 15:56
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 15:55
Бывший футболист «Зенита» завершил карьеру в сборной Хорватии в 33 года Спорт, 15:35
Экс-партнера зятя Ельцина по нефтяному бизнесу нашли мертвым на Рублевке Политика, 15:33
Варданяна сняли с должности госминистра Нагорного Карабаха Политика, 15:30
Лукашенко анонсировал сегодня-завтра выступление Си Цзиньпина по Украине Политика, 15:21
МИД Украины призвал Шольца перейти «красные линии» по поставкам оружия Политика, 15:18
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Политика, 15:16
Политика ,  
0 

Экс-партнера зятя Ельцина по нефтяному бизнесу нашли мертвым на Рублевке

МК: экс-партнера зятя Ельцина по нефтяному бизнесу нашли мертвым в доме на Рублевке
Вячеслав Ровнейко вместе с зятем Бориса Ельцина Леонидом Дьяченко в 2000 году основали компанию Urals Energy N.V., которая на IPO в Лондоне в 2005 году привлекла $131 млн. Ровнейко обнаружили в доме в Одинцовском округе, пишет МК
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Крупный нефтяной бизнесмен конца 1990-х и бывший партнер зятя первого президента России Бориса Ельцина Вячеслав Ровнейко найден мертвым в подмосковном доме в Одинцовском городском округе, сообщает «Московский комсомолец». Других подробностей издание не приводит.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области и обратился за комментарием в СУ СКР по Московской области.

Ровнейко родился в 1959 году. Окончил МГИМО, в 1980-е работал в ВО «Союзнефтеэкспорт», после какое-то время работал в Бельгии. С 1999 по 2002-й — первый вице-президент «Коми нефтяная компания-Юралс». В 2000 году вместе с Леонидом Дьяченко — на тот момент мужем дочери Ельцина Татьяны Дьяченко — основал компанию Urals Energy N.V., которая в 2005 году провела первичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже и привлекла $131 млн.

Позже Ровнейко, которому на момент IPO принадлежало около трети акций компании, судился с ней из-за образовавшегося долга.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Борис Ельцин олигарх нефтяной бизнес
Материалы по теме
ЕК отчиталась о заморозке активов российских «олигархов» на €21,5 млрд
Финансы
Захарова назвала олигархов получателями изъятых в США активов Малофеева
Политика
Bloomberg сообщил о конце эпохи олигархов-«дивидендных аристократов»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter