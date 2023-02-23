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Израиль нанес удары по объекту производства оружия ХАМАС

Израиль нанес удары по объекту производства оружия ХАМАС в секторе Газа
Израиль нанес удары по заводу по производству оружия в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны ХАМАС

Армия Израиля в ночь на 23 февраля нанесла удар по объекту производства оружия ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Истребители ВВС нанесли удар как по объекту производства оружия, так и по военному комплексу, принадлежащему террористической организации ХАМАС, расположенному в центральной и северной частях Газы», — говорится в сообщении.

Военный завод находился вблизи мечети, отеля, клиники и полицейского участка. Отмечается, что операция была проведена в ответ на ракетные удары по Израилю со стороны ХАМАС.

В середине февраля Израиль сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа. Ракету перехватили в районе кибуца Нахаль Оз на юге страны. Ракету сбила система противоракетной обороны.

Сектор Газа граничит с юго-западной частью Израиля. Регион де-факто находится под контролем ХАМАС, который Израиль обвиняет в терроризме и создании угроз своей безопасности.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Израиль ХАМАС сектор Газа авиаудар
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