Израиль нанес удары по объекту производства оружия ХАМАС
Армия Израиля в ночь на 23 февраля нанесла удар по объекту производства оружия ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Истребители ВВС нанесли удар как по объекту производства оружия, так и по военному комплексу, принадлежащему террористической организации ХАМАС, расположенному в центральной и северной частях Газы», — говорится в сообщении.
Военный завод находился вблизи мечети, отеля, клиники и полицейского участка. Отмечается, что операция была проведена в ответ на ракетные удары по Израилю со стороны ХАМАС.
В середине февраля Израиль сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа. Ракету перехватили в районе кибуца Нахаль Оз на юге страны. Ракету сбила система противоракетной обороны.
Сектор Газа граничит с юго-западной частью Израиля. Регион де-факто находится под контролем ХАМАС, который Израиль обвиняет в терроризме и создании угроз своей безопасности.