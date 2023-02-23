Полиция Польши провела «секретную операцию» на Украине

Польша направила на Украину полицейских-добровольцев для поиска и обезвреживания мин, остальные страны Европы отказались направить своих саперов. В ООН отмечали, что Украине потребуются десятилетия на разминирование всей страны

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Польша направила на Украину отряд кадровых полицейских для секретной операции по разминированию территорий из-за нехватки саперов в украинской армии и невозможности направить специалистов НАТО из-за вероятной негативной реакции России, пишет Wirtualna Polska.

Миссия началась после того, как власти Украины обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Из 38 государств согласие дали только в Польше. По поручению главы польского МВД Мариуша Камински был создан Гуманитарный контингент полиции, в который вошли офицеры отдельных контртеррористических подразделений полиции, добровольно пожелавшие участвовать в операции, всего — 98 человек.

Издание подчеркнуло, что в целях безопасности сообщило об операции только после получения официального подтверждения от Главного управления национальной полиции об их возвращении в Польшу.

Помимо саперов, в группу вошли фельдшеры и «члены боевых групп» для охраны участников миссии, они также взяли с собой двух собак, обученных находить мины. Они отправились на Украину в начале октября и пробыли там около пяти месяцев.

Всего гуманитарный контингент из Польши зачистил от снарядов более 342 тыс. кв м, в том числе — 17,5 тыс. метров дорог, они обезвредили около 2 тыс. опасных предметов. Польские полицейские работали, среди прочего, в окрестностях Киева, Днепра и других местах. Во время операции никто из членов миссии не пострадал.

В четверг, 23 февраля, членов миссии примут польский президент Анджей Дуда и глава МВД, отмечает Rzeczpospolita.

В начале сентября прошлого года в ГСЧС Украины оценивали площадь территории, которую предстоит разминировать в 185 тыс. кв. км. Эта площадь сравнима с территорией Белоруссии — 207,6 тыс. кв. км. «В настоящее время благодаря большим мероприятиям по исследованию характера ведения боевых действий, углубленному анализу нам удалось сократить потенциально опасную территорию с 300 тыс. кв. км», — отмечал начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования департамента реагирования ведомства Олег Бондарь.

По данным ООН, с марта по ноябрь прошлого года обезврежено более 150 тыс. взрывных устройств, в организации отметили, что территория Украины «усеяна еще миллионами таких взрывоопасных поеприпасов». «На полное разминирование могут понадобиться десятилетия», — считает заместитель пресс-секретаря ООН Стефани Трамбле.