Полиция Польши провела «секретную операцию» на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане на границе с Китаем Общество, 04:27
Советник Пушилина не исключил удары ВСУ по ДНР к 23 февраля Политика, 04:04
В Стамбуле начали снос 300 домов из-за риска обрушения «в любой момент» Общество, 04:00
Председатель Генассамблеи по-русски отказался исключить Россию из ООН Политика, 03:47
«Роскосмос» назвал дату первого полета на Луну в современной России Технологии и медиа, 03:23
Полиция Польши провела «секретную операцию» на Украине Политика, 03:14
Небензя заявил, что Запад ответит за подрыв Nord Stream «в любом случае» Политика, 02:41
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Госдеп не увидел связи между Россией и автором расследования о «потоках» Политика, 02:10
Суд ООН потребовал от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор Политика, 02:08
Посол отверг данные о планах России «поглотить» Белоруссию Политика, 01:49
МИД назвал условие по переговорам для Украины и Запада Политика, 01:43
Небензя назвал западный проект резолюции в ООН по Украине антироссийским Политика, 01:36
«Интер» вырвал победу в конце матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:24
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества Общество, 01:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Полиция Польши провела «секретную операцию» на Украине

Wirtualna Polska: польская полиция провела секретную операцию по разминированию на Украине
Польша направила на Украину полицейских-добровольцев для поиска и обезвреживания мин, остальные страны Европы отказались направить своих саперов. В ООН отмечали, что Украине потребуются десятилетия на разминирование всей страны
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Польша направила на Украину отряд кадровых полицейских для секретной операции по разминированию территорий из-за нехватки саперов в украинской армии и невозможности направить специалистов НАТО из-за вероятной негативной реакции России, пишет Wirtualna Polska.

Миссия началась после того, как власти Украины обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Из 38 государств согласие дали только в Польше. По поручению главы польского МВД Мариуша Камински был создан Гуманитарный контингент полиции, в который вошли офицеры отдельных контртеррористических подразделений полиции, добровольно пожелавшие участвовать в операции, всего — 98 человек.

Издание подчеркнуло, что в целях безопасности сообщило об операции только после получения официального подтверждения от Главного управления национальной полиции об их возвращении в Польшу.

Помимо саперов, в группу вошли фельдшеры и «члены боевых групп» для охраны участников миссии, они также взяли с собой двух собак, обученных находить мины. Они отправились на Украину в начале октября и пробыли там около пяти месяцев.

Всего гуманитарный контингент из Польши зачистил от снарядов более 342 тыс. кв м, в том числе — 17,5 тыс. метров дорог, они обезвредили около 2 тыс. опасных предметов. Польские полицейские работали, среди прочего, в окрестностях Киева, Днепра и других местах. Во время операции никто из членов миссии не пострадал.

В четверг, 23 февраля, членов миссии примут польский президент Анджей Дуда и глава МВД, отмечает Rzeczpospolita.

Читайте на РБК Pro
Креатив «по умолчанию»: почему стоит чаще бездельничать и мечтать
У вас диагностировали хроническое заболевание. Что теперь делать
Как руководить бизнесом из-за границы, чтобы избежать проблем с законом
Привычки стали управлять жизнью. Как вернуть контроль себе

В начале сентября прошлого года в ГСЧС Украины оценивали площадь территории, которую предстоит разминировать в 185 тыс. кв. км. Эта площадь сравнима с территорией Белоруссии — 207,6 тыс. кв. км. «В настоящее время благодаря большим мероприятиям по исследованию характера ведения боевых действий, углубленному анализу нам удалось сократить потенциально опасную территорию с 300 тыс. кв. км», — отмечал начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования департамента реагирования ведомства Олег Бондарь.

По данным ООН, с марта по ноябрь прошлого года обезврежено более 150 тыс. взрывных устройств, в организации отметили, что территория Украины «усеяна еще миллионами таких взрывоопасных поеприпасов». «На полное разминирование могут понадобиться десятилетия», — считает заместитель пресс-секретаря ООН Стефани Трамбле.

Полиция Польши провела «секретную операцию» на Украине
Полиция Польши провела «секретную операцию» на Украине

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Польша разминирование саперы
Материалы по теме
Камбоджа начала обучать украинских саперов разминированию
Политика
Киев заявил о задаче разминировать территорию размером с Белоруссию
Политика
США выделят Украине почти $90 млн на разминирование
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter