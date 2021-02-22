Главы МИД Польши и Украины призвали США остановить «Северный поток-2»

Позиция Вашингтона «критически важна» в вопросе реализации проекта, считают министры. При этом сейчас Москве «позволили зайти слишком далеко», утверждают они

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена «использовать все средства» для предотвращения строительства «Северного потока-2». Их обращение опубликовано в журнале Politico.

«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта», — заявили главы ведомств.

Рау и Кулеба считают, что Россия реализует свои интересы через энергоснабжение и сейчас Москве «позволили зайти слишком далеко». По мнению министров, газопровод укрепит контроль России над поставками газа в Европу, а также покажет, что Запад не заботится о собственных принципах и безопасности Украины. Позиция Вашингтона «критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие», считают главы ведомств.



«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

США считают проект угрозой энергетической безопасности Европы и с конца 2019 года ввели несколько пакетов ограничений в отношении компаний, связанных со строительством. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вышла из проекта, работы продолжились спустя год.