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Политика ,  
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Главы МИД Польши и Украины призвали США остановить «Северный поток-2»

Позиция Вашингтона «критически важна» в вопросе реализации проекта, считают министры. При этом сейчас Москве «позволили зайти слишком далеко», утверждают они
«Газпром» GAZP ₽226,67 +0,37% Купить
Фото: Jens Büttner / dpa / ZB / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / ZB / Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена «использовать все средства» для предотвращения строительства «Северного потока-2». Их обращение опубликовано в журнале Politico.

«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта», — заявили главы ведомств.

Рау и Кулеба считают, что Россия реализует свои интересы через энергоснабжение и сейчас Москве «позволили зайти слишком далеко». По мнению министров, газопровод укрепит контроль России над поставками газа в Европу, а также покажет, что Запад не заботится о собственных принципах и безопасности Украины. Позиция Вашингтона «критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие», считают главы ведомств.

Nord Stream 2 запросила немедленное разрешение на работу в водах Германии
Бизнес
Фото:Jens Büttner / dpa / ZB / Global Look Press

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

США считают проект угрозой энергетической безопасности Европы и с конца 2019 года ввели несколько пакетов ограничений в отношении компаний, связанных со строительством. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вышла из проекта, работы продолжились спустя год.

В Москве считают, что Вашингтон пытается давлением на проект «зачистить» европейский рынок для продажи туда своего более дорогого сланцевого газа. Президент Владимир Путин 17 февраля заявил, что санкции принимаются западными противниками завершения проекта, чтобы «заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине». В ФРГ неоднократно называли санкции США против газопровода вмешательством во внутренние дела.

Путин связал критику «Северного потока-2» с политикой Запада по Украине
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Фото:J.Koehler / imago-images / Global Look Press

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Транзит российского природного газа через Украину стал минимальным за последний год на фоне рекордной оттепели в Европе, писал 22 февраля «Интерфакс». За первые 16 дней февраля прокачка газа через Украину была стабильной со средним уровнем 119 млн куб. м в сутки, а затем объем стал постепенно снижаться: 17 февраля он составил 95 млн кубометров, потом два дня был на уровне 88–87 млн куб. м, а за газовые сутки 20 февраля прокачка упала до 67 млн куб. м. Меньше газа через Украину «Газпром» прокачивал только в январе 2020 года, отмечает агентство. РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Автор
Анастасия Батманова
Польша Украина США
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