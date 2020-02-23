Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Фьюри победил Уайлдера и завоевал чемпионский пояс WBС Спорт, 09:43 Ученый предсказал умеренное лето после теплой зимы Общество, 09:23 Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции Политика, 09:05 В Южной Корее зафиксировали четвертый случай смерти от коронавируса Общество, 08:47 Сандерс одержал победу на кокусах демократов в Неваде Политика, 08:45 Трамп опубликовал «болливудский» ролик с собой в главной роли Политика, 08:22 Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества Общество, 07:39 Баффетт написал инвесторам о готовности Berkshire Hathaway к его смерти Бизнес, 07:21 Матиас понес первое поражение в бое с россиянином Ананяном Спорт, 07:16 Врач Комаровский встретился с жителями Новых Санжар из-за коронавируса Общество, 06:08 В Дании умер создатель фигурки человека для конструктора Lego Общество, 05:56 Бастрыкин поручил помочь семье погибшего в драке в Челябинске подростка Общество, 05:48 В Госдуме назвали цели учений США по отражению ядерной атаки России Политика, 05:26 «Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании Спорт, 05:10
Политика ,  
0 

Сандерс одержал победу на кокусах демократов в Неваде

После подсчета 43% бюллетеней сенатор набрал 46,2% голосов. Бывший вице-президент США Джо Байден с большим отрывом занимает вторую позицию — у него 20,7%
Берни Сандерс с женой Джейн (Фото: Eric Gay / AP)

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс стал победителем кокусов (процесс определения единого кандидата на президентских выборах, которые пройдут в ноябре) Демократической партии в Неваде. Об этом сообщают NYT и CNN по итогам подсчета 43% голосов.

Сандерс получил в этом штате поддержку 46,2% избирателей. Второе место с существенным отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден с 20,7% голосов. Третье место занял бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (15,1%%), четвертое — сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (9,5%).

«Я абсолютно уверен, что мы можем создать правительство, основанное на сострадании, любви и правде, а не так, как сейчас — на жадности, коррупции и лжи», — заявил Сандерс, выступая перед сторонниками. По словам сенатора, его команда «собрала разновозрастную, мультирасовою коалицию, которая победит не только в Неваде, но и по всей стране».

Президент США Дональд Трамп отреагировал на лидерство Сандерса на кокусах в Неваде, написав в своем Twitter, что остальные кандидаты «выглядят слабо». «Поздравляю, Берни, и не позволяй им отобрать у тебя победу!» — заявил он.

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США
Политика

Трамп также прокомментировал заявление журналиста Fox News о предполагаемой поддержке Сандерса со стороны России, написав: «Почему мне никто об этом не сказал?»

21 февраля The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Москва пытается вмешаться в президентскую кампанию Сандерса, чтобы помочь ему победить. В чем именно заключалась помощь, не уточнялось. Трамп назвал эту информацию «фейковыми новостями» и заявил, что слухи о поддержке Сандерса со стороны России распространяют демократы, которые не хотят допустить выдвижения сенатора на выборы. Сам Сандерс посоветовал Москве «держаться подальше от американских выборов».

Первые кокусы прошли 3 февраля в Айове, первое место на них от Демпартии занял Буттиджич, а Сандерс оказался на втором. На праймериз (первичных выборах) в Нью-Гэмпшире победу одержал Сандерс. У республиканцев в обоих штатах большинство получил Трамп.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Берни Сандерс, кокусы, Невада
Материалы по теме
СМИ спрогнозировали победу Сандерса на праймериз демпартии в Нью-Гэмпшире
Политика
Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Россией Сандерса
Политика
Помощник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter