Сандерс одержал победу на кокусах демократов в Неваде

После подсчета 43% бюллетеней сенатор набрал 46,2% голосов. Бывший вице-президент США Джо Байден с большим отрывом занимает вторую позицию — у него 20,7%

Берни Сандерс с женой Джейн (Фото: Eric Gay / AP)

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс стал победителем кокусов (процесс определения единого кандидата на президентских выборах, которые пройдут в ноябре) Демократической партии в Неваде. Об этом сообщают NYT и CNN по итогам подсчета 43% голосов.

Сандерс получил в этом штате поддержку 46,2% избирателей. Второе место с существенным отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден с 20,7% голосов. Третье место занял бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (15,1%%), четвертое — сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (9,5%).

«Я абсолютно уверен, что мы можем создать правительство, основанное на сострадании, любви и правде, а не так, как сейчас — на жадности, коррупции и лжи», — заявил Сандерс, выступая перед сторонниками. По словам сенатора, его команда «собрала разновозрастную, мультирасовою коалицию, которая победит не только в Неваде, но и по всей стране».

Президент США Дональд Трамп отреагировал на лидерство Сандерса на кокусах в Неваде, написав в своем Twitter, что остальные кандидаты «выглядят слабо». «Поздравляю, Берни, и не позволяй им отобрать у тебя победу!» — заявил он.