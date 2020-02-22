Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Россией Сандерса

Берни Сандерс (Фото: Stefani Reynolds /CNP/ AdMedia / Global Look Press)

Члены Демократической партии США не хотят допустить выдвижения сенатора от Вермонта Берни Сандерса на выборы 2020 года и для этого распространяют слухи о его поддержке со стороны России. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в Twitter.

Трамп отметил, что, согласно «фейковым новостям», президент России Владимир Путин желает, чтобы на выборах победу одержал он или Сандерс. «Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса!» — указал Трамп, отметив, что слухи о поддержке Москвой, по мнению демократов, очень негативно скажутся на шансах сенатора стать единым кандидатом от партии.

Ранее The Washington Post написала о том, что Россия пытается вмешаться в предстоящие в США выборы и поддержать Сандерса. О каких именно мерах шла речь, в публикации не говорилось. Сам Сандерс заявил, что ему все равно, какого президента хочет видеть Путин, и посоветовал российскому лидеру «держаться подальше» от американских выборов.