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Поправки в Конституцию ,  
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Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс

Глава ВЭБ предложил закрепить в Основном законе определение предпринимательства как ценной деятельности, а предпринимателей — как «создающих новую Россию». По его словам, в законодательстве нет четкого определения этих понятий
Игорь Шувалов (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

В Конституцию следует внести определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить в документе как передовой класс. С таким предложением рабочей группе по обсуждению поправок в Основной закон выступил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, передает «РИА Новости».

«Люди, осуществляющие предпринимательскую деятельность, — передовой класс тех, кто создает новую Россию», — заявил он на пленарном заседании конференции «Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика».

Как отметил глава ВЭБа, сейчас в российском законодательстве нет четкого определения бизнеса, что необходимо для взаимоотношений на рынке. По мнению Шувалова, в первую очередь нужно определить, что «предпринимательство — это деятельность определенного круга лиц, которые связаны с созданием новой ценности», а производство товаров или сфера услуг — это «производные от того, что создается в обществе — определенная ценность».

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Шувалов напомнил, что предпринимательская деятельность была определена в 1991 году соответствующим законом, а затем в 1994 году в первой части гражданского кодекса. (Определение предпринимательской деятельности содержится в ст. 2 Гражданского кодекса: это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг», сказано там.)

«Все знают главные признаки предпринимательства — это системность и прибыльность», — заявил он. Однако, по словам Шувалова, «современное законодательство уже предпринимательство в мире так не видит».

Президент Владимир Путин выступил с инициативой внести поправки в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию в середине января. В частности, он высказал идею закрепить в основном документе роль Госсовета, расширить полномочия Думы и Совфеда. 16 января была сформирована рабочая группа по подготовке пакета поправок в Основной закон. 20 января Путин внес законопроект об изменении Конституции в Госдуму, он уже прошел первое чтение.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Игорь Шувалов, предпринимательство, Конституция
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