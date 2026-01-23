 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Начало переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Спецэфир РБК

Военная операция на Украине
Мирный план по Украине

В Абу-Даби 23 января начинаются переговоры представителей России, США и Украины. По данным Sky News, они уже стартовали, а украинское издание «Страна» пишет, что прибывшие члены делегаций уже могли начать неформальные обсуждения. Главное о трехсторонней встрече — в специальном эфире телеканала РБК.

Что известно о прошедших переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером
Стивен Уиткофф и&nbsp;Джаред&nbsp;Кушнер

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Военная операция на Украине переговоры
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Биржевая цена платины обновила исторический максимум Экономика, 15:45
Спикер петербургского парламента назвал неизбежным платный въезд в центр Общество, 15:41
Стало известно, сколько кредиторы требуют с дистрибьютора TFN Технологии и медиа, 15:38
Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман Политика, 15:36
WSJ узнала о возвращении Маска в политику после ссоры с Трампом Политика, 15:35
Чем известен глава украинской переговорной делегации Умеров 15:35
ТЭС: что это такое и как работают тепловые электростанции База знаний, 15:34
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
В Красноярске ветерана ВОВ поздравили со 100-летием Общество, 15:29
TikTok закрыл сделку для продолжения работы в США Общество, 15:23
Британия заявила о слежке за российскими кораблями в Ла-Манше Политика, 15:22
РФС и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна Спорт, 15:21
Аналитики оценили продажи новостроек в России в 2025 году Недвижимость, 15:20
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 15:20