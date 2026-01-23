Начало переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Спецэфир РБК
В Абу-Даби 23 января начинаются переговоры представителей России, США и Украины. По данным Sky News, они уже стартовали, а украинское издание «Страна» пишет, что прибывшие члены делегаций уже могли начать неформальные обсуждения. Главное о трехсторонней встрече — в специальном эфире телеканала РБК.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»