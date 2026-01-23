Российские войска заняли село в Харьковской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Север» заняли населенный пункт Симиновка в Харьковской области.

Село находится примерно в 15 километрах от границы с Россией к югу от города Волчанск. Оно расположено на дороге, которая идет вдоль восточного берега реки Северский Донец.

Материал дополняется