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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Указ Трампа об ограничении выдачи гражданства оспорили 22 штата

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Возвращение Трампа в Белый дом

Указ президента США Дональда Трампа ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения оспорили 22 штата, сообщает Reuters.

20 января республиканец подписал указ, согласно которому федеральным агентствам будет запрещено выдавать документы, которые обычно предоставляются гражданам США. Это будет касаться детей, родившихся через 30 дней после введения этой меры.

Кроме того, ограничение гражданства коснется тех детей, родители которых незаконно находятся в США. Новые меры будут применять в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец не является гражданином страны.

Указ оспорили демократические штаты: Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Мэн, Мэриленд, а также округ Колумбия и город Сан-Франциско. Истцы утверждают, что Трамп нарушил Конституцию США. Аналогичный протест был ранее подан Американским союзом защиты гражданских свобод, Фондом правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, State Democracy Defenders Fund и Азиатским юридическим советом от имени организаций, поддерживающих иммигрантов.

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Дональд Трамп

В первый день президентства Трампа он и его администрация стали ответчиками сразу по нескольким судебным искам. В частности, иск Национального профсоюза казначейских служащих связан с указом, упрощающим процедуру увольнения высокопоставленных федеральных служащих. В организации считают, что действия президента противоречат намерениям законодателей, поскольку конгресс США установил «права на надлежащую правовую процедуру» для федеральных кадровых служащих.

Юридическая фирма National Security Counselors в иске к новой администрации предъявляет претензии к созданию Департамента эффективности правительства США, возглавляемого предпринимателем Илоном Маском и республиканцем Вивеком Рамасвами. В компании считают, что существование управления нарушает закон США 1972 года, требующий проверки конфликта интересов и правил прозрачности для подразделений, напрямую связанных с Белым домом.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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