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В Краснодарском крае прошла панихида по погибшим в Мали «вагнеровцам»

В Краснодарском крае прошла панихида по погибшим в Мали «вагнеровцам»
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В Краснодарском крае в станице Бакинская (входит в муниципальное образование «город Горячий ключ») прошла панихида по бойцам 13-го ШО ЧВК «Вагнер» и их командиру Сергею Шевченко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

Пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина заявляла, что канал «Разгрузка Вагнера» используют для коммуникации командиры ЧВК.

Панихида прошла по бойцам, которые погибли «при выполнении боевой задачи в Мали в июле 2024 года», указано в сообщении. На могиле командира поставили монумент.

На монументе указано, что «на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля» бойцы «Вагнера» вели бои в пустыне Мали с «многократно превосходящими силами противника». Там также указано, что «они не дрогнули в тяжелейших условиях». «Их контракт выполнен до конца», — говорится в надписи на монументе.

На кадрах видна панихида и родственники погибших, которые приехали почтить их память.

28 июля повстанческое движение Мали «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщило, что в районе Тинзауатен недалеко от границы с Алжиром туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск и вагнеровцев, а также взяли нескольких в плен. Тела погибших бойцов ЧВК «Вагнер» вернули в Россию.

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