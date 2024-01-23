В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве и Харькове прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях, глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что над городом работают системы ПВО.
О взрывах в Харькове сообщают «Зеркало недели» и «24 канал». Мэр города Игорь Терехов заявил, что по городу «снова бьют». По данным украинских СМИ, в части города пропало электричество. «РБК-Украина» также сообщает о возгорании газопровода.
Позже в киевской администрации уточнили, что в Святошинском районе Киева зафиксировано возгорание автомобилей. На место были направлены оперативные службы. Кличко также сообщил о нескольких вызовах экстренных служб в Соломенский район.
Ранее этой ночью воздушная тревога несколько раз объявлялась в Харьковской области, также сирены звучали в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской областях. Терехов примерно в 5:00 (мск) сообщил о серии взрывов в Харькове, не уточнив детали.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Глава Курской области Роман Старовойт в 8:39 сообщил о громких звуках над Курском, объяснив их «работой Минобороны». «Прошу сохранять спокойствие», — призвал он.
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