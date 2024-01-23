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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о серии взрывов

Мэр Терехов: в Харькове прогремела серия взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.

Глава военной администрации Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытии.

В Кропивницком прогремели взрывы
Общество
Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ночью воздушная тревога несколько раз объявлялась в Харьковской области. Сигналы тревоги звучали также в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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