Мэр Харькова сообщил о серии взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.
Глава военной администрации Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытии.
Ночью воздушная тревога несколько раз объявлялась в Харьковской области. Сигналы тревоги звучали также в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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