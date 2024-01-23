Мэр Харькова сообщил о серии взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.

Глава военной администрации Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытии.

Ночью воздушная тревога несколько раз объявлялась в Харьковской области. Сигналы тревоги звучали также в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.