Лавров обвинил США в игнорировании «доброй воли Путина»

По словам Лаврова, Путин проявил «огромное количество доброй воли» в отношении США в свои первые два срока, однако Вашингтон это проигнорировал, а НАТО продолжило экспансию на восток

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Соединенные Штаты долгие годы игнорировали «огромные проявления доброй воли» со стороны российского президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News.

Министр отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном долгое время оставались дружественными, однако при 43-м президенте США Джордже Буше-младшем взаимное доверие начало разрушаться. «Огромное количество доброй воли, проявленной Путиным в первые два срока своего правления, было проигнорировано. Он [Буш-младший] просто сказал: «Ок, этот парень такой хороший, будем держать его в кармане», — рассказал Лавров.

По его словам, политики в США не вынесли ни единого урока из «неприемлемой политики», которую Вашингтон проводил после распада СССР. Лавров напомнил об обещании западных стран не расширять НАТО, данное еще бывшему генсеку ЦК КПСС и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, а также указал, что Москва неоднократно предупреждала о возможных последствиях экспансии военного блока.

«Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, что будет включать, конечно, прекращение западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России, мы будем готовы выслушать», — подчеркнул министр.

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