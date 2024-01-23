Лавров обвинил США в игнорировании «доброй воли Путина»
Соединенные Штаты долгие годы игнорировали «огромные проявления доброй воли» со стороны российского президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News.
Министр отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном долгое время оставались дружественными, однако при 43-м президенте США Джордже Буше-младшем взаимное доверие начало разрушаться. «Огромное количество доброй воли, проявленной Путиным в первые два срока своего правления, было проигнорировано. Он [Буш-младший] просто сказал: «Ок, этот парень такой хороший, будем держать его в кармане», — рассказал Лавров.
По его словам, политики в США не вынесли ни единого урока из «неприемлемой политики», которую Вашингтон проводил после распада СССР. Лавров напомнил об обещании западных стран не расширять НАТО, данное еще бывшему генсеку ЦК КПСС и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, а также указал, что Москва неоднократно предупреждала о возможных последствиях экспансии военного блока.
«Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, что будет включать, конечно, прекращение западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России, мы будем готовы выслушать», — подчеркнул министр.
Материал дополняется.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы