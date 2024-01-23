 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров обвинил США в игнорировании «доброй воли Путина»

Лавров: США игнорировали проявление доброй воли со стороны Путина
По словам Лаврова, Путин проявил «огромное количество доброй воли» в отношении США в свои первые два срока, однако Вашингтон это проигнорировал, а НАТО продолжило экспансию на восток
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Соединенные Штаты долгие годы игнорировали «огромные проявления доброй воли» со стороны российского президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News.

Министр отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном долгое время оставались дружественными, однако при 43-м президенте США Джордже Буше-младшем взаимное доверие начало разрушаться. «Огромное количество доброй воли, проявленной Путиным в первые два срока своего правления, было проигнорировано. Он [Буш-младший] просто сказал: «Ок, этот парень такой хороший, будем держать его в кармане», — рассказал Лавров.

По его словам, политики в США не вынесли ни единого урока из «неприемлемой политики», которую Вашингтон проводил после распада СССР. Лавров напомнил об обещании западных стран не расширять НАТО, данное еще бывшему генсеку ЦК КПСС и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, а также указал, что Москва неоднократно предупреждала о возможных последствиях экспансии военного блока.

«Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, что будет включать, конечно, прекращение западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России, мы будем готовы выслушать», — подчеркнул министр.

Трамп рассказал, для чего нужны хорошие отношения с Путиным
Политика
Дональд Трамп

Материал дополняется.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Лавров Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
В России пятикратно выросло число ранних бронирований отелей на лето Общество, 09:00
Продажи водки в 2023 году остались близкими к рекордным Бизнес, 09:00
Что делать, если ваши ценные бумаги за рубежом заблокированы Pro, 08:56
Лавров обвинил США в игнорировании «доброй воли Путина» Политика, 08:32
В Киеве и Харькове прогремели взрывы Политика, 08:26
Эстонский генерал рассказал о русскоязычном батальоне Политика, 08:20
Какие 8 вопросов себе задать, чтобы поставить цель на год Pro, 08:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ведущий онкологический центр в США обвинили в фабрикации исследований Общество, 08:14
Банки нарастили выдачу потребкредитов под залог автомобилей Финансы, 08:00
Умер режиссер фильма «Иисус Христос — суперзвезда» Норман Джуисон Общество, 07:44
Дело против Депардье о домогательствах закрыли Общество, 07:18
Власти предложили запретить дискриминацию при найме из-за службы в армии Экономика, 07:01
Киев раскрыл детали закона о гражданстве Политика, 06:58
В Минфине допустили повышение НДПИ для угля Бизнес, 06:22